Maladies hivernales : les conseils d'un médecin pour vite se remettre sur pied

L'ESSENTIEL La grippe et la Covid-19 sont toujours en hausse selon Santé Publique France.

Selon le dernier bulletin des Infections respiratoires aiguës, publié le 20 décembre, le niveau de circulation de la Covid-19 est toujours en augmentation et il y a aussi une "poursuite de la hausse des indicateurs grippe/syndrome grippal en médecine de ville et à l’hôpital dans l'Hexagone.” Vous avez donc un risque élevé d’être contaminé et ce d’autant plus qu’avec les fêtes de fin d’année, la proximité est plus importante. Si cela vous arrive, dans cette publication, des médecins donnent leurs conseils pour vous rétablir plus rapidement.

Maladies hivernales : "Boire de l'eau aide votre système immunitaire"

Les praticiens recommandent de bien s’hydrater car cela aide le corps et le système immunitaire à combattre l’agent pathogène. "Boire de l'eau aide votre système immunitaire en faisant circuler le volume sanguin”, ce qui peut "aider à transporter les cellules immunitaires dans tout le corps”, explique le Dr Pei-Ni Jone, cardiologue pédiatrique à l'hôpital pour enfants Ann & Robert H. Lurie, aux États-Unis, et professeur de pédiatrie à l'Université Northwestern.

Dans l’idéal, les hommes doivent boire 13 verres de 240 millilitres d’eau plate ou pétillante et les femmes 9 verres de 240 millilitres par jour, selon la National Academy of Medicine. Évidemment, les boissons chaudes sans caféine et les aliments riches en eau, comme les fruits et légumes participent à l’hydratation. Ainsi, quand vous êtes malade, il est déconseillé de manger des aliments trop salés, de consommer de l'alcool ou des boissons contenant de la caféine car ils peuvent participer à la déshydratation.

En cas de fièvre, restez au chaud pour réduire "l'inconfort des frissons"

Deuxième conseil : restez au chaud, surtout si vous avez de la fièvre. "La fièvre est un signe que le corps combat ces virus, et les patients auront des frissons liés à la fièvre, indique le Dr Pei-Ni Jone. Rester au chaud réduit l'inconfort des frissons et aide à faire circuler le sang pour transporter les cellules immunitaires jusqu'à leur destination." Pour vous sentir mieux, vous pouvez prendre des médicaments contre la fièvre.

Covid-19, grippe : bien dormir aide le corps à récupérer

Les médecins préconisent également de bien dormir pour donner des forces à votre corps. Il est recommandé de dormir sept à neuf heures par nuit pour les adultes. "Le sommeil est très important lorsque vous êtes malade, car plus vous dormez, mieux vous récupérez", assure le Dr Pei-Ni Jone.

Quatrième conseil : se laver les mains à l’eau et au savon - ou au gel hydroalcoolique - le plus souvent possible. "L'hygiène des mains diminue la transmission à d'autres personnes, explique le Dr Trish Perl, professeur de médecine interne au UT Southwestern Medical Center, aux États-Unis. Et n'oubliez pas d'essuyer vos comptoirs et autres surfaces sur lesquelles les virus peuvent survivre." Si vous devez aller dehors, portez toujours un masque et, lors de la reprise, si vous êtes encore souffrant, privilégiez le télétravail quand cela est possible. Si les symptômes s’aggravent ou persistent, consultez votre médecin généraliste.