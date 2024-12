Fibrose hépatique : cet aliment japonais pourrait arrêter sa progression

L'ESSENTIEL Un extrait de champignon shiitaké pourrait freiner la progression de la fibrose hépatique.

La fibrose hépatique est une accumulation anormale de tissu cicatriciel dans le foie.

La fibrose hépatique peut évoluer vers une cirrhose du foie, une maladie grave et pouvant être mortelle qui touche entre 200.000 et 500.000 personnes chaque année en France.

La fibrose hépatique ne cause pas de symptômes, mais elle peut évoluer vers une cirrhose du foie, une maladie grave et pouvant être mortelle, selon le Manuel MSD. À l’origine de la fibrose, les cellules stellaires hépatiques périvasculaires qui l’initient.

L’extrait de champignon, une nouvelle piste de traitement

La fibrose est une accumulation anormale de tissu cicatriciel dans le foie, qui est dû au fait que l’organe essaie de réparer et remplacer les cellules endommagées. Actuellement, “aucun médicament disponible ne bloque la formation de tissu cicatriciel efficacement et en toute sécurité, peut-on lire dans le Manuel MSD. Cependant, d’autres médicaments qui pourraient réduire la fibrose sont actuellement à l’étude.”

De nouveaux travaux, publiés dans la revue American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology, offrent une nouvelle piste de traitement de la fibrose. Des chercheurs de la faculté de médecine de l’université métropolitaine d’Osaka, au Japon, ont découvert qu’un extrait de champignon shiitaké pourrait freiner la progression de la fibrose hépatique, en arrêtant l'activation des cellules stellaires.

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont donné de l’AHCC (Active Hexose Correlated Compound), un extrait de champignon shiitaké, à des souris. Résultat : ils ont découvert que ce produit pouvait inhiber l’activation des cellules stellaires hépatiques.

Limiter sa consommation d’alcool pour prévenir la cirrhose du foie

“Nous souhaitons mener des essais cliniques pour confirmer l’efficacité de l’AHCC chez les patients atteints de fibrose hépatique afin de construire des preuves scientifiques plus fiables”, indique le Dr Hayato Urushima, l’un des auteurs, dans un communiqué.

La cirrhose du foie touche entre 200.000 et 500.000 personnes chaque année en France, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). L’Assurance Maladie estime que cette pathologie provoque environ 16.000 décès par an.

En France, la majorité des cas - entre 50 et 75 % - sont dus à l’abus d’alcool. Pour prévenir cette maladie et bien d’autres, Santé publique France recommande ne pas consommer plus de dix verres standard d’alcool par semaine, pas plus de deux par jour et d’avoir des jours sans consommation.