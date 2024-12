Des échantillons de virus mortels ont disparu d'un laboratoire en Australie

L'ESSENTIEL Des d’échantillons de virus pouvant être mortels pour l’Homme ont disparu d’un laboratoire en Australie.

Plusieurs flacons sont concernés, dont près de 100 contiennent le virus Hendra, 223 le lyssavirus et 2 le hantavirus.

La disparition, qui date de 2021, n’a été découverte qu’en 2023 et ne représente, selon les autorités, aucun danger pour l’Homme car les échantillons se dégradent quand ils ne sont pas conservés à basse température.

Hendra, hantavirus et lyssavirus… Voici les noms des trois virus "perdus" en Australie. En tout, 323 flacons sont concernés. Dans le détail, 98 contiennent le virus Hendra, 223 le lyssavirus et 2 le hantavirus. Ces trois agents pathogènes peuvent être mortels chez l’Homme.

Des échantillons de virus disparus d’un laboratoire en 2021

Le communiqué du gouvernement qui annonce la disparition de ces flacons a été publié le 9 décembre dernier par l’État australien du Queensland. Pourtant, les faits remontent à 2021… Mais la découverte de “cette violation historique majeure des protocoles de biosécurité” n’a été faite qu’en août 2023.

En effet, la fuite de flacons contenant des virus relève d’une faute. Surtout lorsque cela concerne un laboratoire qui fournit, comme c’est le cas ici, des “services de diagnostic, de surveillance et de recherche sur les virus ainsi que sur les agents pathogènes transmis par les moustiques et les tiques, importants sur le plan médical”. Autrement dit, des virus dangereux pour l’Homme. Une enquête a été ouverte pour identifier la faille et savoir ce qu’il est advenu des échantillons.

Des virus dangereux et mortels, dont l’un est responsable de la rage

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le virus Hendra provoque une maladie grave et souvent mortelle chez l’Homme et le cheval. Il s’agit d’une zoonose, c’est-à-dire une pathologie qui peut être transmise à l'humain par les animaux. En 2017, c’était déjà dans le Queensland qu’un premier cas d'infection à virus Hendra chez un cheval avait été enregistré.

Le lyssavirus est un genre de virus de la famille des Rhabdoviridae. Actuellement, selon l’Institut Pasteur, il existe “14 espèces de virus au sein du genre Lyssavirus, infectant une large gamme d'espèces de mammifères. Chez l’homme, le nombre de décès dus à une seule de ces espèces virales (RABV, responsable de la rage) est estimé à environ 59 000 décès par an. Six autres espèces de lyssavirus infectent l’homme de manière létale”.

Enfin, les hantavirus, derniers concernés par cette disparition, sont de la famille des Bunyaviridae. Ils sont principalement transmis à l’Homme par des rongeurs. Quand un humain est infecté, il peut avoir deux types d’infections, de gravité variable mais parfois mortelles selon Santé publique France :

Des fièvres hémorragiques à syndrome rénal (FHSR) en Europe et en Asie.

Un syndrome cardio-pulmonaire à hantavirus (SCPH) sur le continent américain.

La fuite de ces échantillons représente-t-elle un danger ? Non, d’après le communiqué, car les échantillons se “dégraderaient très rapidement en dehors d’un congélateur à basse température et deviendraient non infectieux”.