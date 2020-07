Lyssavirus : le chat qui inquiète l'Italie

À quand la prochaine pandémie ? C'est la question qui inquiète l'Italie, déjà très endeuillée par l'épidémie de Covid-19. À l'origine de cette nouvelle préoccupation : un chat domestique, comme le rapporte Courrier international. Tout commence le 12 juin, à Arezzo, en Toscane, lorsqu'une chatte de deux ans adopte un comportement inhabituel à l'égard des membres de la famille avec qui elle vit, à leur retour d'un séjour de deux jours en dehors de la ville. “Le félin était devenu très agressif et il a mordu trois membres de la famille. Il a été alors amené chez un vétérinaire qui, lui aussi, a été agressé”, explique le quotidien romain La Reppublica.

Ayant l'impression de reconnaître les symptômes de la rage, le professionnel envoie la chatte dans une structure spécialisée dans les problèmes neurologiques, où l'animal décède. Une partie de son cerveau a ainsi pu faire l'objet d'analyses supplémentaires, permettant d'établir que le félin était positif à un type de Lyssavirus, proche de celui qui provoque la rage. Selon Il Fatto Quotidiano, il s'agit d'un virus extrêmement rare, qui “n’a été identifié qu’une seule fois dans l’histoire, chez une chauve-souris du Caucase, en 2002”.

Treize personnes soumises à un traitement préventif

Un mot d'ordre face à l'événement : prudence. Les treize personnes mordues ou entrées en contact avec le chat ont été soumises à un traitement préventif. “La possibilité que ces personnes aient contracté la maladie est considérée comme très mince, mais mieux vaut ne pas prendre de risque”, précise La Repubblica. Par ailleurs, le maire d'Arezzo a décidé que le chien, le chat et les trois chatons vivant également avec la famille soient “séquestrés", selon Il Fatto Quotidiano.

Des mesures concernent également les 100 000 habitants de la ville, puisque du 28 juin au 27 août, les chiens pourront uniquement circuler en laisse dans la commune, “faute de quoi, ils pourront être séquestrés”. “Le maire a aussi invité les riverains à signaler aux autorités municipales toute fuite de leurs chiens ou changement de comportement soudain”, rapportent nos confrères.

“Tout est probablement parti d’une chauve-souris atteinte du Lyssavirus”

L'affaire est loin d'être prise à la légère : le ministère de la Santé a constitué un “groupe technique et scientifique” pour étudier les faits de plus près. Une question demeure : comment la chatte a-t-elle contracté le Lyssavirus ? “Tout est probablement parti d’une chauve-souris atteinte du Lyssavirus, qui est tombée par terre, paralysée par la maladie, estime Canio Bonavoglia, un professeur spécialiste des maladies infectieuses, interrogé par Corriere della Sera. Le chat s’est approché d’elle, a été mordu et a ainsi contracté le virus.”

Le spécialiste se veut rassurant : pour lui, la probabilité d'un passage du virus des chauves-souris aux animaux domestiques est “un peu" comme celle de gagner au loto. Par ailleurs, pas d'inquiétudes à avoir : la rage ne se transmet pas entre les humains.