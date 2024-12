Si vous souffrez de fibrillation auriculaire, vous avez tout intérêt à boire cette boisson

L'ESSENTIEL Chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire, boire plus de cinq tasses de café contenant de la caféine par jour était associé à de meilleures performances dans une série de tests cognitifs.

L'étude a montré que ces gros buveurs de café avaient un âge cognitif 6,7 ans plus jeune que ceux qui ne prenaient pas de café.

Les chercheurs concluent que les personnes atteintes de fibrillation auriculaire peuvent continuer à consommer du café.

La fibrillation auriculaire, aussi appelée fibrillation atriale, se caractérise par une accélération des contractions des oreillettes du cœur. Il s’agit du trouble du rythme cardiaque le plus fréquent en France. En raison de leur maladie, de nombreux patients n'osent pas boire de café. Une étude parue le 14 décembre 2024 dans la revue Journal of the American Heart Association se veut rassurante.

Les chercheurs ont découvert que la boisson noire ne pose pas de problème, bien au contraire. Elle réduirait, en effet, les risques de déclin cognitif des malades.

Café et fibrillation atriale : boire 5 tasses par jour protège du déclin cognitif

Pour vérifier l’effet du café sur le cœur des patients atteints de fibrillation auriculaire, les chercheurs ont suivi plus de 2.400 personnes souffrant de la pathologie. Les patients, recrutés entre 2014 et 2017, ont passé plusieurs tests cognitifs. Ils devaient aussi préciser le nombre de tasses de café qu’ils ont bues au cours des 12 derniers mois.

En analysant les résultats, l’équipe a remarqué que les volontaires qui buvaient plus de cinq tasses de café par jour avaient de meilleures performances cognitives par rapport à ceux qui évitaient cette boisson. "Plus précisément, les scores de vitesse de traitement, de coordination visuo-motrice et d’attention se sont améliorés de manière significative de 11 % chez les consommateurs de café par rapport aux non-consommateurs", expliquent les auteurs dans leur communiqué. De plus, les amateurs de “petit caoua” affichaient un âge cognitif de 6,7 ans plus jeune que ceux qui n’en buvaient pas. Leurs marqueurs inflammatoires étaient plus de 20 % inférieurs par rapport aux autres.

"Il y a eu une relation dose-réponse très claire et cohérente entre la consommation de café et les résultats obtenus à plusieurs tests cognitifs sophistiqués", explique le Dr Jürg H. Beer, auteur principal de l’étude et professeur de médecine et d’hématologie à l’Université de Zurich. "Les marqueurs inflammatoires ont diminué avec une consommation de café plus élevée, une association qui s’est maintenue après avoir pris en compte des variables telles que l’âge, le sexe, l’indice de masse corporelle, le tabagisme, l’activité physique et les antécédents d’accident vasculaire cérébral."

Déclin cognitif : l’effet protecteur de la caféine ?

Comment le café protégerait les fonctions cognitives des patients atteints de fibrillation atriale ? Les chercheurs remarquent que des études antérieures suggèrent que les effets protecteurs de la boisson peuvent être attribués à la caféine et à d'autres ingrédients actifs, présents dans le café, notamment le magnésium et la vitamine B3. Cela pourrait aussi être lié aux capacités anti-inflammatoires des graines torréfiées.

Cette étude est rassurante pour les amateurs de café souffrant de fibrillation auriculaire, mais les auteurs restent prudents. "D’autres études ont montré que le café avait des effets bénéfiques sur les fonctions cognitives. Cela ne concerne cependant pas uniquement la population atteinte de fibrillation auriculaire. Nous ne pouvons pas conclure que le café prévient le déclin cognitif à long terme", prévient le Dr José A. Joglar d'UT Southwestern Medical Center de Dallas. "Le café ne semble pas aggraver la fibrillation auriculaire, il n’est donc pas nécessaire d’arrêter d’en boire. Cependant, nous ne pouvons pas dire que commencer à boire du café préviendrait la fibrillation auriculaire ou empêcherait le déclin cognitif à long terme."