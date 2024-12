Votre cœur bat la chamade ? Vous souffrez peut-être d'un « cœur de fêtes »

L'ESSENTIEL La consommation excessive d’alcool peut entraîner un syndrome cardiaque.

Surnommé « cœur de fêtes », il est caractérisé par des battements cardiaques anormaux.

Il est nécessaire de consulter un professionnel de santé en cas d'apparition des symptômes.

Les excès lors des fêtes de fin d’année peuvent être durs à supporter pour l’organisme. Dans la version anglaise de The Conversation, deux chercheurs australiens, de l’université de Wollongong, alertent sur les risques pour la santé cardiaque. En cas de consommation excessive d’alcool, des symptômes peuvent apparaître, notamment des battements irréguliers. Les professionnels de santé connaissent bien ce phénomène qu’ils surnomment "cœur de fêtes".

"Cœur de fêtes" : un syndrome connu depuis 50 ans

"Nous connaissons le cœur de fêtes (ou le syndrome du cœur de fêtes) depuis près de 50 ans, indiquent-ils. Dans les années 1970, il était décrit comme un rythme cardiaque anormal (ou arythmie) chez les personnes en bonne santé sans maladie cardiaque après avoir bu de l'alcool. Les médecins ont souvent vu cela après les week-ends et les jours fériés, y compris la saison des fêtes de fin d'année." Au-delà de l’alcool, il peut aussi être lié à la consommation excessive de nourriture, à la déshydratation ou au stress parfois induit par cette période.

Fêtes de fin d’année et alcool : pourquoi le cœur s’emballe ?

Pour ces spécialistes, ces symptômes sont surtout la conséquence des effets de l’alcool sur l’organisme. "L'alcool affecte votre cœur, vos vaisseaux sanguins, votre sang et votre système nerveux de plusieurs façons, développent-ils. Par exemple, lorsque l'alcool perturbe votre système nerveux, il peut provoquer une déshydratation et une inflammation. À son tour, cela peut perturber le système électrique du cœur, ce qui peut entraîner un rythme cardiaque irrégulier." Certaines personnes peuvent aussi ressentir des douleurs thoraciques ou un essoufflement, et d’autres encore peuvent faire des malaises.

Comment réagir en cas de troubles cardiaques pendant les fêtes de fin d’année ?

Il est fortement recommandé de consulter un médecin voire de se rendre aux urgences si ces symptômes apparaissent. Une surveillance du rythme cardiaque sera réalisée grâce à un électrocardiogramme. Des tests sanguins peuvent aussi être effectués pour surveiller l’inflammation. "La grande majorité des personnes diagnostiquées avec un cœur de fêtes se rétabliront, surtout si elles sont traitées tôt ou si elles arrêtent ou limitent la consommation d’alcool", rassurent les chercheurs australiens.

Pour limiter ce risque, il est évidemment conseillé de ne pas consommer d’alcool en excès. Les autorités sanitaires recommandent de ne pas dépasser dix verres par semaine, sans excéder deux verres par jour. "Nous recommandons également de boire de l'eau entre les boissons alcoolisées, complètent-ils. Cela peut aider à réduire les effets déshydratants de l'alcool et à réduire le risque de complications du rythme cardiaque induites par l’alcool."