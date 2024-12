Fêtes de fin d’année : 4 astuces pour éviter les excès d’alcool

L'ESSENTIEL La consommation excessive d’alcool est liée à des risques plus élevés de blessure et de décès.

Pour éviter les excès de boissons, les experts proposent de se fixer une limite avant les festivités et de miser sur des cocktails sans alcool festifs.

Pour rester en bonne santé, il est recommandé de limiter sa consommation d'alcool à deux verres par jour maximum et de ne pas consommer d’alcool tous les jours.

Avec les fêtes de fin d’année, il est facile de boire plus que de raison ou encore de glisser vers d’anciens travers sans s’en rendre compte. Ce qui peut fortement ternir les festivités, et pas uniquement à cause des douloureuses gueules de bois du lendemain. La consommation excessive d’alcool est aussi liée à des risques plus élevés de blessures (accidents, chutes, violence…), de rapports sexuels non protégés et/ou non désirés, de décès ainsi qu'à de graves troubles comme le coma éthylique.

Les experts de la Mayo Clinic ont partagé leurs astuces qui permettent de profiter de Noël et du Nouvel An sans abuser des boissons alcoolisées.

Fêtes de fin d’année : miser sur les options sans alcool

"Les boissons sans alcool offrent aux invités des options pour profiter du rassemblement et s'amuser ensemble sans boire trop", rappelle l’établissement hospitalier américain. Prendre un mocktail présente un autre avantage. Cela peut aider à prévenir la déshydratation induite par l'alcool. En effet, ce dernier est très diurétique. Il augmente la perte de liquide et supprime la vasopressine, une hormone qui aide les reins à retenir les liquides.

Et vous n’êtes pas obligé de vous contenter d’un verre d’eau ou d’un jus de fruit. Interrogée par Associated Press, la chef Suzanne Podhaizer recommande de traiter ces boissons "comme si elles étaient vraiment spéciales". "Pensez à mettre un bord de sucre sur vos verres ou à verser des colorants comestibles. Plus vous faites en sorte que les boissons non alcoolisées soient festives, mieux les gens se sentiront."

Un autre point sur lequel être vigilant est de ne pas boire le ventre vide. "Manger à l'avance aide à ralentir l'absorption de l'alcool, ce qui peut retarder les effets de l'intoxication. Choisissez des plats à base d'aliments riches en glucides et en protéines, tels que le pain, les pâtes, la viande et le fromage", recommande la Mayo Clinic.

Alcool : se fixer des limites

Entre les nombreux repas de famille pour voir tout le monde pendant les fêtes, les Secrets Santa entre amis ou les cocktails professionnels de fin d’année… Les occasions de trinquer sont nombreuses en cette période. Les experts recommandent de “déterminer une limite au nombre de boissons que vous prendrez avant d'arriver à la fête”.

Toutefois, il faut garder à l’esprit qu’un verre ne représente pas la même quantité d’alcool pur selon ce que l’on prend. Par exemple, on trouve 10 g d’alcool pur dans :

un ballon de vin 12° de 10 cl ;

un verre de pastis 45° de 2,5 cl ;

un verre de whisky 40° de 2,5 cl ;

une coupe de champagne 12° de 10 cl ;

un verre d’apéritif 18° de 7 cl ;

un demi de bière 5° de 25 cl.

Pour mémoire, il est recommandé de limiter sa consommation à deux verres par jour maximum et de ne pas consommer d’alcool tous les jours. Il est aussi conseillé d’avoir deux journées sans alcool au cours de la semaine, soit un maximum de 10 verres standard hebdomadaire.

Par ailleurs, l’alcool réduit les capacités cognitives, la réactivité et la prise de décision, des éléments qui augmentent fortement le risque d’accident au volant. Il est ainsi préférable d'organiser à l’avance votre fin de soirée pour éviter de vous retrouver sur la route après avoir consommé plus d’alcool que la limite légale autorisée (0,5 g d'alcool par litre de sang ou 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré). Parmi les solutions disponibles, on peut citer : un chauffeur sobre désigné, un taxi, les transports en commun ou encore dormir sur place.