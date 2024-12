À compter du 1er janvier, vous pourrez consulter gratuitement un psychologue une fois par mois

L'ESSENTIEL Le dispositif Mon soutien psy permet à toute personne, dès 3 ans, angoissée, déprimée ou en souffrance psychique, de bénéficier de séances d’accompagnement psychologique remboursées par l’Assurance Maladie.

À partir du 1er janvier 2025, 12 séances peuvent être prises en charge par année civile et par personne, contre 8 séances auparavant.

Le patient est remboursé par son organisme d’Assurance Maladie obligatoire (60 % du tarif/séance) et 40 % par sa complémentaire/mutuelle.

Face à la hausse des troubles psychologiques, la santé mentale est devenue l’une des premières préoccupations du gouvernement. En effet, ces dernières années, de plus en plus de Français consultent des psychologues. En 2022, le dispositif, appelé Mon soutien psy, a ainsi été lancé. Pour rappel, ce dernier permet à toutes les personnes de plus de 3 ans (enfants, adolescents et adultes) en souffrance psychique d’intensité légère à modérée de bénéficier de séances d’accompagnement psychologique prises en charge par l’Assurance Maladie.

Psychologie : 12 séances d’accompagnement gratuites dans l’année

Au 15 juin 2024, le dispositif a évolué afin de faciliter le parcours de soin des patients. Depuis cette date, "consulter un médecin avant de prendre un rendez-vous avec un psychologue conventionné n’est plus une obligation. Le patient peut accéder directement à un psychologue conventionné figurant dans l’annuaire dédié. Cependant, il reste tout à fait possible de consulter au préalable un médecin pour faire le point avec lui."

Une nouveauté a récemment complété le dispositif : le nombre de séances a été augmenté. D’après l’Assurance Maladie, tous les Français peuvent consulter gratuitement un psychologue tous les mois. En accord avec le spécialiste, au total 12 séances maximum peuvent être remboursées par année civile et par personne, contre 8 séances auparavant. Dans le détail, la première séance est un entretien d’évaluation et est succédé de 11 séances de suivi psychologique. Cette mesure "peut bénéficier aux publics qui ne pouvaient pas auparavant accéder à l’accompagnement psychologique pour des raisons financières".

Avancer les frais pour être suivi par un psychologue

Dans le cadre du dispositif Mon soutien psy, le patient rémunère directement le psychologue après chaque séance ou à la fin de plusieurs séances, selon le choix du spécialiste. Afin d’être remboursé, le patient transmet à son organisme d’Assurance Maladie la feuille de soins du psychologue accompagnée du courrier d’accompagnement du médecin. "L’Assurance Maladie prend en charge 60 % du coût des séances. Votre mutuelle ou votre assurance complémentaire, dans le cadre des contrats de complémentaire santé responsable (couvrant 95 % des assurés), finance à hauteur de 40 % le coût des séances. Si vous ne bénéficiez pas d’une couverture complémentaire, vous pouvez sous conditions de ressources bénéficier de la Complémentaire santé solidaire. Sinon, cette part de 40 % du coût des séances restera à votre charge."