Psychologie : comment éviter de se faire escroquer ?

L'ESSENTIEL Deux psychologues américains publient un livre consacré aux ressorts psychologiques de l’arnaque.

Ils expliquent que les arnaqueurs exploitent nos failles psychologiques comme notre capacité à faire confiance aux autres.

Ils donnent plusieurs conseils concrets pour éviter de se faire avoir.

Personne n’est idiot ! C’est le titre d’un livre publié le 11 juillet par des psychologues américains. Dans "Nobody's Fool: Why We Get Taken In and What We Can Do About It", ils expliquent que si certaines se font avoir, ce n’est pas parce qu’elles manquent d’intelligence. En réalité, les arnaqueurs s’appuient sur certains de nos comportements pour mettre en place leurs stratégies.

Over the years, @cfchabris and I have seen many great stories about fraud & deception. For the next few days, I'll post a few I particularly enjoyed. We discuss some (but not all) of these in our new book, Nobody's Fool: https://t.co/YpD9ViVr4m @basicbooks ???? (1/n) — Daniel Simons (@profsimons) July 3, 2023

Comment nos habitudes de pensée peuvent nous rendre fragiles face aux arnaques ?

Les auteurs sont Daniel Simons, professeur de psychologie à l'Université de l’Illinois, et Christopher Chabris, un scientifique spécialiste de la cognition qui a enseigné à l'Union College et à l'Université de Harvard. Tous deux travaillent sur la mémoire et la perception. Dans leur ouvrage, ils démontrent comment des habitudes psychologiques courantes peuvent nous causer des ennuis lorsque nous devenons la cible de tromperie. Les arnaqueurs exploitent les habitudes de pensée et de prise de décision qui nous rendent sensibles, de manière inconsciente, à leurs arnaques.

"Toutes ces escroqueries reposent sur des tendances psychologiques humaines communes, expliquent les auteurs. Par exemple, nous avons une tendance fondamentale à croire que ce que les autres nous disent est vrai." Ce phénomène a un nom : le biais de vérité. Pour les auteurs, il est normal et rassurant que nous remettions pas en cause la parole de chaque personne que nous rencontrons. "Mais le biais de vérité est également un facteur primordial dans les escroqueries, ajoutent-ils. Cela nous laisse face à une énigme : ‘Nous devons croire les autres, mais si nous faisons trop confiance, nous avons des problèmes."

Des arnaques variées aux conséquences parfois désastreuses

Dans ce livre, toutes sortes d’arnaques et de manipulations sont citées : du phishing, aux tricheries assistées par ordinateur, en passant par les contrefaçons ou les pratiques commerciales trompeuses. Ces fraudes présentent différents risques comme l'absence d'accès à des informations fiables, à des élections équitables ou bien la perte d’argent.

Comment éviter de se faire arnaquer ?

Il y a toutefois des astuces pour éviter les arnaques. La première consiste à se poser plus de questions face aux informations qu’on nous présente, même si elles viennent de proches. Les auteurs recommandent de vérifier davantage les faits, surtout lorsqu’on doit prendre une décision importante. Ils conseillent aussi de se méfier lorsque quelqu’un nous dit quelque chose qui correspond parfaitement à ce qu’on croit et ce qu’on espère entendre. En parallèle, lorsqu’on nous présente quelque chose, en particulier dans un cadre commercial ou lorsqu’il s’agit d’informations, il faut prêter attention à ce qui n'est pas dit. Ils estiment aussi que des explications simples, des résultats parfaits pour étayer une conclusion particulière devraient être considérés comme des signaux d'alerte pour quiconque espère repérer la tromperie.