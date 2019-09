Vaccination : Pinterest s’engage contre la désinformation sur les vaccins

Les réseaux sociaux contribuent largement à la diffusion des théories anti-vaccin. Certains prennent des dispositions pour empêcher leur propagation, comme Pinterest. Sur le sujet des vaccins, le site américain désormais n’autorise plus que les publications venant de sources officielles.

A healthy life = an inspired life. We’re now surfacing information from public health experts when you make vaccine-related searches on Pinterest. https://t.co/LBbLrJ5p9m pic.twitter.com/ho6CVLkZyp — Pinterest (@Pinterest) August 28, 2019

Un thème auparavant banni du site

En 2018, Pinterest a d’abord banni toutes les publications sur la vaccination. Lorsque l’on rentrait l’un des mots-clés liés à ce thème dans la barre de recherche, cela ne donnait aucun résultat. Un message expliquait aux utilisateurs de se rediriger vers un professionnel de santé pour obtenir des informations sur le sujet.

Informer les utilisateurs

Plutôt que de bannir, Pinterest choisit désormais de faire de la pédagogie. 200 mots sur le thème des vaccins sont autorisés mais les recherches n’aboutissent que sur des publications d’institutions ou d’organisations officielles comme l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), par exemple. "Vous ne vous retrouverez pas dans la situation où vous cliquez sur un contenu a priori de confiance et finalement les recommandations et commentaires sont de la désinformation totale", explique Ifeoma Ozoma, responsable des politiques publiques chez Pinterest, dans The Guardian.

Plusieurs sites s’engagent

D’autres sites agissent aujourd’hui contre la désinformation. YouTube classe les contenus contenant de ce genre dans une catégorie non promue par son algorithme et Amazon a retiré des films de propagande anti-vaccin de son catalogue de vidéos à la demande. Des mesures récentes et pourtant urgentes : en janvier 2019, l'OMS a classé les anti-vaccins parmi les menaces pour la santé mondiale.