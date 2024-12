Cancers et leucémies : il n’y a pas d’excès de cas à Fos-sur-Mer

L'ESSENTIEL Les conclusions des études menées dans la zone Fos-sur-Mer - Étang de Berre pour évaluer les risques de cancers des habitants ont été rendues.

Elles assurent que les cancers de la vessie, du rein et les leucémies aiguës ne sont pas plus fréquents dans cette région.

Par contre, les chercheurs ont remarqué qu'il y a un excès de cancers de la vessie sur les communes de Marseille et du sud-est du département. Cela pourrait être lié au tabagisme et à la pollution atmosphérique.

Nouvelles rassurantes pour les riverains de la zone Fos-sur-Mer - Étang de Berre dans les Bouches-du-Rhône. Les travaux, menés par l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et Santé publique France, assurent qu’il n’y a pas de risque accru de cancers de la vessie, du rein ou de leucémies aigües dans cette région industrialisée.

Vessie, rein, sang : pas de risques accrus à Fos-sur-Mer

Afin de répondre aux inquiétudes de la population, les experts de l’Observatoire REVELA13 ont réalisé deux séries d’analyses : la première se concentrait sur les cas de cancer de la vessie, du rein et du sang dans la région sur la période 2013-2016 tandis que la seconde prolongeait son champ d’étude de deux années supplémentaires, soit jusqu’à 2018.

"La qualité des données recueillies permet aujourd’hui de confirmer les premiers résultats précédemment publiés", écrivent les auteurs dans leurs conclusions présentées le 11 décembre 2024. C’est-à-dire : les cancers de la vessie, du rein et les leucémies aiguës ne sont pas plus fréquents à Fos-sur-Mer – Étang de Berre que dans les autres zones du département.

En revanche, l’analyse des données récoltées a permis de mettre en lumière un autre phénomène. Il y a un excès de cancers de la vessie sur les communes de Marseille et du sud-est du département. Les chercheurs avancent que ces cas sont "en lien avec une densité de population plus élevée et où un tabagisme important est estimé". Ils rappellent que le tabac serait à l’origine d’environ 65 % des cas de cancers de la vessie chez l’homme et de 30 % chez la femme dans les pays développés. Ils notent également que cela pourrait aussi être lié à la pollution atmosphérique, autre facteur de risque des tumeurs à la vessie.

Santé publique France prévient qu’elle réalisera en 2025, "une étude écologique pour recouper les données épidémiologiques recueillies par l’observatoire REVELA13 avec des données de pollution atmosphérique sur le département des Bouches-du-Rhône, en s’appuyant sur une équipe de recherche locale".

Cancer : surveillance et mesures pour limiter l’exposition environnementale

Si les travaux menés ont permis d'apporter des réponses aux habitants des Bouches-du-Rhône concernant l’incidence des trois cancers, les deux institutions sanitaires reconnaissent qu’ils ne permettent pas de "répondre à l’ensemble des questionnements concernant l’impact des expositions environnementales et industrielles de la zone de Fos-sur-Mer - Étang de Berre sur la santé des riverains, qui dépasse le seul sujet de la mesure d’incidence pour ces trois types de cancers".

Pour Santé publique France, il est essentiel de poursuivre et de renforcer la surveillance des cancers et d’autres pathologies en lien avec les expositions environnementales et industrielles. L’agence ajoute qu’il est aussi important de prendre des mesures pour "réduire autant que possible les émissions à la source et les expositions des riverains et travailleurs exposés aux émissions des sites industriels".