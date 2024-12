Prééclampsie : bientôt un premier traitement ?

L'ESSENTIEL En cas de prééclampsie, une seule administration de LNP 55 encapsulant l'ARNm du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire résout l'hypertension maternelle jusqu'à la fin de la grossesse.

En outre, ce traitement améliore la santé du fœtus et la circulation sanguine dans le placenta.

Désormais, les scientifiques doivent déterminer combien de doses seraient nécessaires pour traiter la maladie chez les animaux plus gros et les êtres humains.

Connue pour être l’une des principales causes de mortinatalité et de prématurité dans le monde, la prééclampsie touche 3 à 5 % de toutes les grossesses. Cette complication, qui résulte d’un dysfonctionnement du placenta, se caractérise par l’hypertension gestationnelle, à savoir une élévation de la pression artérielle supérieure à 140 mmHg et/ou 90 mmHg survenant après le milieu du second trimestre, et la protéinurie, soit une concentration des protéines supérieure à 0,3 g/24 h dans les urines, alors que celles-ci n’en contiennent normalement pas.

"Aucun médicament n'étant disponible pour ralentir la progression de la maladie, la technique de nanoparticules lipidiques ionisables (LNP) pour l'acheminement extrahépatique de l'ARN messager (ARNm) vers le placenta pourrait être une option thérapeutique contre la prééclampsie", ont indiqué des chercheurs de l’université de Pennsylvanie (États-Unis). C’est pourquoi dans le cadre d’une étude, publiée dans la revue Nature, ils ont voulu tester cette théorie.

Prééclampsie : une réduction de l’hypertension maternelle grâce à une dose de LNP 55 encapsulant l'ARNm

Pour les besoins des travaux, l’équipe a examiné une bibliothèque de 98 nanoparticules lipidiques (LNP), "les molécules qui ont aidé à faire entrer l'ARNm du vaccin contre la Covid-19 dans les cellules", et leur capacité à atteindre le placenta chez les souris enceintes. Dans un premier temps, les scientifiques ont induit la prééclampsie par l’inflammation et l’hypoxie. Ensuite, afin de déterminer le nanoparticule lipidique le plus efficace pour délivrer l'ARNm au placenta, ils en ont injecté aux rongeurs une fois, plus précisément au 11ème jour de leur gestation de 20 jours.

D’après les résultats, le LNP placenta-tropique (LNP 55) permet de délivrer plus de 100 fois plus d'ARNm au placenta chez les animaux que les formules approuvées par la Food and Drug Administration (FDA). Les auteurs ont constaté qu’une seule administration de LNP 55 encapsulant l'ARNm du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire avait réduit la pression artérielle maternelle jusqu'à la fin de la grossesse et amélioré la santé du fœtus et la circulation sanguine dans le placenta. "De plus, à la naissance, nous avons constaté une augmentation du poids des petits, ce qui indique une mère et des bébés en bonne santé", a précisé Kelsey Swingle, qui a dirigé les travaux.

Vers "un véritable traitement pour la prééclampsie chez les patients humains" ?

"Je suis très enthousiaste à propos de ce travail et de son stade actuel, car il pourrait offrir un véritable traitement pour la prééclampsie chez les patients humains dans un avenir très proche", a-t-elle ajouté. Désormais, les chercheurs doivent répondre à de nouvelles questions : "de combien de doses les animaux plus gros, comme les rats et les cochons d’Inde, et les êtres humains ont-ils besoin ?", "la dose minimale efficace va-t-elle changer ?" et "dans quelle mesure notre LNP actuel fonctionne-t-il chez chacun d'eux ?"