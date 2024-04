Prééclampsie : un risque accru de maladies cardiaques mortelles après l'accouchement

L'ESSENTIEL Les troubles hypertensifs pendant la grossesse sont fortement associés à des maladies cardiovasculaires mortelles jusqu'à un an après la naissance, selon une nouvelle étude.

Les troubles hypertensifs, à l'exception du diabète gestationnel, sont liés à un doublement du risque de maladie cardiovasculaire mortelle.

De son côté, l'éclampsie a été associée à une multiplication par 58 des maladies cardiovasculaires mortelles.

Si vous attendez un enfant, prudence si vous souffrez d’hypertension chronique, d’hypertension gestationnelle ou de pré-éclampsie. Une étude révèle que les troubles hypertensifs de la grossesse, à l’exception du diabète gestationnel, augmentent le risque de décès cardiovasculaire jusqu’à un an après la naissance.

C’est ce que révèle une étude publiée dans la revue Paediatric and Perinatal Epidemiology.

Tension artérielle élevée pendant la grossesse : des risques accrus de maladies cardiovasculaires après la naissance

Pour cette étude, les chercheurs ont utilisé la base de données américaine sur les réadmissions pour examiner les taux de mortalité liés à la grossesse chez les femmes âgées de 15 à 54 ans entre 2010 et 2018. Cela représente plus de 33 millions d'hospitalisations. 11 % de ces malades souffraient de troubles hypertensifs. Toutefois, les scientifiques ont remarqué que ce nombre a grimpé au cours des dernières années. En 2010, 9,4 % des patientes de l’étude souffraient de troubles hypertensifs de la grossesse. En 2018, elles étaient 14,4 %.

L’analyse révèle également que tous les troubles hypertensifs qui provoquent une tension artérielle dangereusement élevée pendant la grossesse (hypertension chronique, hypertension gestationnelle, pré-éclampsie) étaient associés à un doublement du risque de maladies cardiovasculaires mortelles dans les 12 mois suivant l’accouchement. L'éclampsie, crise convulsive grave survenant chez une femme enceinte ayant une hypertension artérielle intracrânienne, multipliaient, pour sa part, le risque par 58. Seul le diabète gestationnel n’a pas été lié à un risque accru de décès maternel par pathologie cardiovasculaire.

Il faut surveiller les femmes enceintes ayant des troubles hypertensifs de la grossesse

"Cette étude fournit de nouvelles informations sur la façon dont chaque trouble hypertensif est lié à une maladie cardiovasculaire mortelle, afin que les professsionnels de santé puissent surveiller de plus près les patientes présentant de telles complications et développer des stratégies pour les maintenir en bonne santé après l'accouchement", explique Cande Ananth, chef de la division d'épidémiologie et de biostatistique du département d’obstétrique, gynécologie et sciences de la reproduction à la faculté de médecine Rutgers Robert Wood Johnson et auteur principal de l'étude dans un communiqué.

Pour les chercheurs, il est essentiel d’être très vigilant avec les futures mamans souffrant de troubles hypertensifs, en particulier d'hypertension préexistante. En effet, les maladies cardiaques et les symptômes cardiaques associés peuvent être confondus avec les symptômes courants d'une grossesse normale. De plus, les retards de diagnostic sont liés à une incidence accrue de complications évitables.

"L'identification précoce et le traitement optimal des troubles hypertensifs, en particulier de la pré-éclampsie et de l'éclampsie, sont cruciaux pour la prévention primaire des accidents vasculaires cérébraux maternels", concluent les auteurs.