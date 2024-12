Une alimentation saine pour soulager les douleurs chroniques ?

L'ESSENTIEL Une étude australienne montre qu’une alimentation saine peut réduire l’intensité de la douleur chronique, indépendamment du poids, dont l’excès est un facteur de risque connu.

En suivant une alimentation riche en légumes, fruits, céréales complètes et viandes maigres, les douleurs tendent à diminuer, notamment chez les femmes.

Les propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes des aliments pourraient expliquer cet effet, bien que le lien de causalité reste à déterminer.

En France, près de 12 millions de personnes adultes souffrent de douleur chronique, selon la Haute autorité de santé (HAS). Définie comme une douleur persistante durant plus de trois mois, celle-ci peut découler de conditions variées comme l’arthrite, les migraines ou les problèmes de dos. Invisible mais omniprésente, elle affecte les capacités à travailler, se déplacer ou profiter pleinement de la vie.

Or, si des traitements médicamenteux sont souvent nécessaires, des interventions sur le mode de vie, comme l’adoption d’une alimentation saine et équilibrée, peuvent aussi être efficaces, du moins en complément, pour soulager les douleurs chroniques. C’est la conclusion d’une nouvelle étude de l’Université d’Australie-Méridionale, publiée dans la revue Nutrition Research.

Une alimentation saine contre la douleur

Les chercheurs ont découvert que le fait de suivre les recommandations diététiques australiennes – une alimentation riche en fruits et légumes, en céréales complètes, en viandes maigres et en produits laitiers – était associé à une diminution de l’intensité des douleurs corporelles. Cette corrélation s’observe particulièrement chez les femmes, indépendamment du poids ou de la composition corporelle : celles bénéficiant d’une alimentation de meilleure qualité présentent des niveaux de douleur plus faibles, ainsi qu’une meilleure fonction physique. Bien que perceptible, cet effet reste moins marqué chez les hommes.

"Modifier son alimentation peut être une solution d’appoint pour les personnes souffrant de douleurs chroniques, explique la doctorante Sue Ward, co-autrice de l’étude, dans un communiqué. Nos résultats montrent que la qualité de l’alimentation a un impact direct sur les niveaux de douleur, quelle que soit la masse corporelle. C'est important à relever car le surpoids ou l'obésité est un facteur de risque connu de douleur chronique."

Des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes

Les chercheurs avancent que les propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes des aliments sains, riches en nutriments essentiels, pourraient expliquer cette réduction de la douleur. D’autres études ont notamment montré que le régime méditerranéen, riche en aliments anti-inflammatoires, les acides gras oméga-3 présents dans les poissons gras comme le saumon et les graines de lin, ainsi que les antioxydants contenus dans les fruits et légumes, peuvent avoir un effet apaisant sur l'inflammation et donc la douleur.

Mais la relation de causalité reste toutefois à préciser, selon les scientifiques : "Nous ne pouvons pas encore déterminer si c’est la mauvaise alimentation qui génère plus de douleur, ou si c’est la douleur qui conduit à manger moins sainement."