«Depuis deux-trois mois, je me bats contre un cancer du poumon», dévoile Pascal Bataille

L'ESSENTIEL L’animateur de télévision Pascal Bataille a annoncé sur son compte Instagram être atteint d’un cancer du poumon.

En 2023, il y a eu 52.777 nouveaux cas de cancer du poumon en France, selon l’Institut national du cancer.

Le cancer du poumon est dit de mauvais pronostic, ce qui signifie que, malgré les progrès de la recherche, le taux de survie à cinq ans reste faible.

Ce 6 décembre, l’animateur de télévision, Pascal Bataille, a révélé, sur Instagram, qu’il était atteint d’un cancer du poumon. Comme lui, 52.777 personnes ont appris qu’ils souffraient de cette pathologie en 2023, selon l’Institut national du cancer. "Depuis deux-trois mois, je me bats contre un cancer du poumon et, ce combat, je suis sûr que je vais le gagner, explique Pascal Bataille, dans son post. D'abord, parce que je suis entouré par des médecins formidables. Ensuite, parce que je bénéficie de nouveaux protocoles de soins qui ont fait des progrès considérables ces dernières années, exponentiels. Et, enfin, parce que j'ai un moral du tonnerre, un moral qui me permet d'y croire dur comme fer et je sais, je sais que je vais guérir de cette saloperie".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pascal Bataille (@pascal_bataille_)

Le cancer du poumon, première cause de décès en France

Pour rappel, le cancer du poumon est la première cause de décès par cancer en France, selon le Panorama des cancers en France - édition 2024. Celui-ci est dit de mauvais pronostic, ce qui signifie que, malgré les progrès de la recherche, le taux de survie à cinq ans reste faible. Chez les personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015, il était de l’ordre de 20 %.

Afin de traiter cette maladie, il existe plusieurs possibilités en fonction des caractéristiques du cancer. Lorsque cela est possible, les médecins proposent aux patients une opération pour enlever la tumeur au poumon. Qu’il y ait eu une intervention chirurgicale ou non, la suite des traitements est généralement de la radiothérapie et/ou de la chimiothérapie dont l’objectif est de détruire les cellules cancéreuses.

Cancer du poumon : "le diagnostic précoce est difficile à faire"

"Seul un diagnostic précoce permet une chirurgie curative, or les cancers du poumon sont souvent diagnostiqués à un stade avancé, peut-on lire dans le Panorama des cancers en France. Les symptômes ne sont pas spécifiques à cette maladie, le diagnostic précoce est difficile à faire”.

Il existe deux grandes catégories de symptômes du cancer du poumon, selon le site de l’Assurance maladie : ceux respiratoires et les non-respiratoires. Les premiers peuvent se manifester par un essoufflement soudain, une toux persistante et/ou qui s’aggrave, des douleurs au niveau du thorax ou des épaules, des difficultés à respirer, des crachats contenant du sang, des infections pulmonaires répétées comme des bronchites ou des pneumonies, la modification de la voix ou encore de sifflements pendant la respiration. Les symptômes non-respiratoires sont : une fatigue anormale, des difficultés à avaler, une perte de poids et/ou d’appétit ou encore un œdème du cou ou des paupières.