Les aliments ultra-transformés impactent la qualité des muscles des cuisses

L'ESSENTIEL La consommation d'aliments ultra-transformés est liée à une accumulation de graisses dans les muscles des cuisses.

Un excès de graisse dans les muscles des cuisses est associé à un risque accru de développer une arthrose du genou.

Cibler les facteurs modifiables - comme l'alimentation - pourrait aider à prévenir l'arthrose.

Obésité, cancer, Alzheimer, maladies cardiovasculaires… la consommation excessive d’aliments ultra-transformés augmente les risques de nombreuses pathologies.

Des travaux de chercheurs américains, présentés lors de la réunion annuelle de la Radiological Society of North America (RSNA), montrent que cela accroit aussi le risque d’arthrose du genou. La raison ? Ce type de régime conduit à avoir des quantités plus élevées de graisse stockées à l'intérieur des muscles des cuisses.

Aliment ultra-transformé : de la graisse dans les muscles des cuisses

Pour évaluer le lien entre la consommation d'aliments ultra-transformés et la graisse intramusculaire, les scientifiques ont repris les dossiers de 666 personnes ayant participé à une étude sur l'arthrose. Les participants avaient en moyenne 60 ans et un IMC de 27. Après avoir passé des IRM évaluant leur masse musculaire ainsi que leurs articulations, ils ont répondu à des questionnaires sur leurs habitudes alimentaires.

L’analyse des données montre que plus une personne consomme des aliments ultra-transformés, plus elle a une quantité de graisse intramusculaire importante dans les muscles de ses cuisses. Et cela, quelle que soit sa dépense d'énergie au cours de la journée.

L’équipe a aussi mis en évidence que des quantités plus élevées de graisse intramusculaire dans les cuisses peuvent également augmenter le risque d'arthrose du genou.

"Ces résultats sont vrais quels que soient la teneur en énergie alimentaire, l'IMC, les facteurs sociodémographiques et les niveaux d'activité physique", ajoute Dr Zehra Akkaya, l’auteure de l’étude, dans un communiqué.

Le déclin des muscles des cuisses lié à l'arthrose

"Les recherches de notre groupe et d'autres ont déjà montré que le déclin quantitatif et fonctionnel des muscles de la cuisse est potentiellement associé à l'apparition et à la progression de l'arthrose du genou", précise la Dr Akkaya. "Sur les images IRM, ce déclin peut être vu comme une dégénérescence graisseuse du muscle, où des stries de graisse remplacent les fibres musculaires."

Pour la chercheuse, ses travaux fournissent des informations importantes sur les influences de l’alimentation sur la santé musculaire. L'étude a aussi permis de cibler plus précisément les facteurs de risque de l’arthrose du genou. Elle ajoute que le ciblage de facteurs modifiables, comme l’alimentation et l'obésité, est une piste de prévention de la maladie articulaire.