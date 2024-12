Obésité : le kimchi aide à réduire la graisse corporelle

L'ESSENTIEL Riche en probiotiques, le kimchi est souvent étudié pour sa capacité à influencer le microbiote intestinal.

En cas d’obésité, la consommation de ce mets fermenté coréen réduit de manière significative la graisse corporelle et améliore les profils lipidiques.

De plus, il augmente la proportion de la bactérie intestinale bénéfique, Akkermansia muciniphila, tout en diminuant celle des protéobactéries liées à l'obésité.

Composé de légumes fermentés et assaisonnés d’épices, le kimchi est un plat de plus en plus apprécié. Au-delà de ses atouts gustatifs, ce dernier est connu pour ses bienfaits sur la flore intestinale grâce à ses probiotiques. Mais ce n’est pas tout, des scientifiques de l’hôpital universitaire national de Pusan (Corée du Sud), ont récemment révélé que cet aliment fermenté était prometteur dans le cadre d'une approche diététique de la lutte contre l'obésité, qui est "causée par un déséquilibre énergétique et conduit au syndrome métabolique et à des maladies".

Obésité : le kimchi, c’est bon pour perdre du poids et la santé intestinale

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont réalisé une étude au cours de laquelle ils ont examiné les changements dans les mesures anthropométriques, les biomarqueurs sanguins et les microbiomes intestinaux de 90 adultes en surpoids, plus précisément ayant un IMC compris entre 23 et 30 kg/m². Les participants ont consommé trois capsules de kimchi, soit 60 g par jour, ou contenant du lactose par repas pendant trois mois. Les produits "contenaient de la poudre de kimchi produite par lyophilisation de kimchi de chou fermenté à 4℃" pendant deux semaines.

Les résultats, parus dans la revue Journal of Functional Foods, ont montré que les volontaires ayant consommé du kimchi présentaient une diminution de 2,6 % de la graisse corporelle. Du côté des adultes ayant reçu le placebo, une augmentation de 4,7 % de la graisse corporelle a été observée. "Le premier groupe a présenté une réduction significative de la masse graisseuse par rapport au groupe placebo." En outre, l'analyse des microbiotes des patients a révélé que la consommation de kimchi entraînait une hausse de l'abondance de la bactérie intestinale bénéfique, Akkermansia muciniphila, et une réduction du nombre de protéobactéries, qui sont associées à l'obésité.

Le kimchi, un "aliment santé mondial"

"Ces preuves scientifiques contribueront à faire connaître largement les excellentes propriétés du kimchi, jetant ainsi les bases de la croissance du kimchi en tant qu’aliment santé bien connu dans le monde entier. Nous continuerons à consacrer notre temps, nos efforts et nos ressources à la recherche scientifique pour renforcer les propriétés fonctionnelles du kimchi sur la santé, en améliorant la santé gastro-intestinale en plus de ses effets de renforcement immunitaire et anticancéreux, établissant ainsi fermement le rôle du kimchi en tant qu’aliment santé mondial", a déclaré Hae-Choon Chang, directrice de l’Institut mondial du kimchi.