IVG : la Norvège étend la limite légale de l’avortement 12 à 18 semaines

L'ESSENTIEL En Norvège, la majorité des députés ont voté en faveur d'un texte étendant le droit à l'avortement à 18 semaines.

Jusqu'à présent, la limite était placée à 12 semaines. Les femmes qui devaient avorter après ce délai, devaient obtenir l'autorisation d'un comité de médecin.

Les députés norvégiens ont approuvé, le 3 décembre 2024, un projet de loi passant le délai légal de l’avortement de 12 à 18 semaines. Il vient remplacer un texte remontant à 1978 et permet au pays de s’aligner sur sa voisine la Suède.

Un texte qui simplifie les avortements tardifs

Actuellement, les femmes vivant en Norgève qui souhaitent interrompre leur grossesse au-delà de la limite de 12 semaines, doivent faire une demande auprès d’un comité d'évaluation composé de deux médecins : un homme et une femme. Ces avortements tardifs, généralement demandés en raison d’un problème de santé du fœtus ou de la mère, étaient rarement refusés. Toutefois, pour les défenseurs du nouveau texte, le dispositif en place était “obsolète, conservateur et paternaliste”. Pour eux, il était essentiel que les femmes puissent “disposer de leurs propres corps”. Des arguments entendus par une large majorité des élus norvégiens.

La prolongation du délai d’avortement à 18 semaines de grossesse n’est pas le seul élément modifié. Les députés ont aussi donné leur feu vert pour étendre la possibilité d’effectuer une réduction embryonnaire en cas de grossesse multiple jusqu'à la 18e semaine.

Plus de 8 IVG sur 19 réalisés avant la 9e semaine

Selon les autorités sanitaires norvégiennes, plus de 8 interruptions de grossesse sur 10 effectuées dans le pays en 2023 ont eu lieu avant la 9e semaine de grossesse. Seules 4,7 % se sont produites au-delà de la 12e semaine après l’aval du comité d'évaluation médicale.

En France, l’avortement peut être pratiqué jusqu’à la fin de la 14e semaine de grossesse, soit 16 semaines après le 1er jour des dernières règles.

La Norvège n’est pas le pays européen avec la limite légale de l’avortement la plus longue. Il est autorisé jusqu’à 24 semaines au Royaume-Uni et aux Pays-Bas et jusqu’à 22 semaines en Islande.