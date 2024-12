Il meurt à la suite d'une petite coupure à la lèvre

L'ESSENTIEL Lockie Seddon, Australien de 20 ans, a remarqué qu'il avait une blessure étrange au niveau de la lèvre.

Il a contracté une infection au staphylocoque doré. Son cerveau a été touché par la bactérie.

Il est décédé en quelques jours.

Lockie Seddon, jeune père de famille de 20 ans, est décédé le 24 novembre 2024, quelques jours après avoir remarqué une blessure étrange au niveau de sa lèvre.

L’Australien qui allait être papa pour la 3e fois dans quelques mois, a contracté une infection bactérienne qui s’est propagée jusqu’à son cerveau. Sa tante Danielle Sherer a confié son histoire tragique aux sites Daily Mail Australia et News.com.au.

Staphylocoque doré : l’infection s’est propagée très vite

Lockie Seddon a remarqué qu’il avait une petite lésion au niveau de la lèvre, semblable à un bouton de fièvre. Si ce type de plaie n’est pas de prime abord inquiétant, son apparence “étrange” a conduit le jeune homme à consulter son médecin généraliste. Ce dernier s’est montré rassurant : ce n’est qu’une petite coupure.

Mais le lendemain matin, son état de santé s’était dégradé. "Lockie s'est réveillé le lendemain, ses yeux étaient tellement gonflés et saillants qu'il a dit à sa compagne : Je suis en train de mourir", a expliqué Danielle Sherer aux médias australiens. Il a été conduit à l'hôpital d’urgence.

Les analyses ont révélé qu’il avait contracté une infection au staphylocoque doré. Cette bactérie, aussi appelée Staphylococcus aureus, avait atteint le cerveau. Pour tenter de le sauver, les médecins ont placé le papa de deux petits garçons âgés de 3 et 2 ans dans un coma artificiel.

"Étant donné qu'il s'agit d'un petit hôpital régional, ils n'ont pas pu répondre à tous ses besoins, ils l'ont amené directement à Melbourne", a indiqué la tante.

“Il n'avait jamais vu une infection au staphylocoque doré faire cela”

Malgré la prise en charge du patient par le Royal Melbourne Hospital, l’infection bactérienne n’a pu être enrayée. Lockie Seddon ne s’est “jamais réveillé” et s’est éteint le 27 novembre dernier. "Le spécialiste des soins intensifs qui s'occupait de Lockie a déclaré qu'il n'avait jamais vu une infection au staphylocoque doré faire cela."

Après ce décès très soudain, sa compagne Claire s’est demandée si elle avait raté un symptôme. "Les médecins ont dit qu'il n'y avait aucun signe manqué et qu'il n'y avait rien que quiconque puisse faire, il était déjà trop tard", a précisé la tante qui a ouvert une collecte de fond pour la famille de son neveu.

Le staphylocoque doré est l’un des principaux agents pathogènes responsables d'infections nosocomiales. Toutefois, la bactérie peut aussi être contractée en dehors de l'hôpital. "C’est une bactérie commune qui peut coloniser la peau ou le nez sans nécessairement provoquer de maladie (30 à 50 % de la population est porteur sain du staphylocoque, NDLR). Cependant, si elle pénètre dans le corps via une coupure, une éraflure ou une autre lésion cutanée, elle peut causer une infection. Les infections peuvent devenir graves si les bactéries envahissent des tissus plus profonds ou pénètrent dans la circulation sanguine", précise l’Institut Pasteur sur son site Internet.

Selon une étude parue dans The Lancet en 2022, le staphylocoque doré aurait été la cause de plus de 1 million de décès dans le monde et de plus de 16.000 en France en 2019.