Il meurt d'une septicémie à cause d'un ongle incarné mal pris en charge 

L'ESSENTIEL En septembre dernier, un homme de 75 ans est décédé d’une septicémie dans l’Hérault.

Suite à un ongle incarné, il avait contracté un staphylocoque.

Sa femme estime qu’il y a eu des fautes dans sa prise en charge. Elle a décidé de porter plainte.

Daniel V. est décédé d’une infection généralisée, le 11 septembre dernier aux urgences de l’hôpital Saint-Clair de Sète dans l’Hérault. Cet homme de 75 ans avait contracté une septicémie suite à un ongle incarné. Pour son épouse, Annie, il a souffert d’une accumulation de défaillances dans sa prise en charge, rapport le Midi Libre.

Comment un ongle incarné a pu provoquer une septicémie ?

Le 30 août, cet homme consulte son pédicure à cause d’un ongle incarné. En sortant, il se sent mal. Sa femme raconte qu’il "n’était pas douillet", pourtant, il lui confie avoir "vraiment mal" après ce rendez-vous. Dans les jours suivants, l’homme souffre de douleurs et de fatigue. Quelques jours plus tard, il fait un malaise, mais les pompiers ne repèrent aucune infection. Son médecin traitant lui prescrit toutefois des antibiotiques, car il suspecte une infection. Celle-ci sera confirmée par une prise de sang : l’homme a été infecté par un staphylocoque. "C’est une bactérie commune qui peut coloniser la peau ou le nez sans nécessairement provoquer de maladie, précise l’Institut Pasteur. Cependant, si elle pénètre dans le corps via une coupure, une éraflure ou une autre lésion cutanée, elle peut causer une infection. Les infections peuvent devenir graves si les bactéries envahissent des tissus plus profonds ou pénètrent dans la circulation sanguine."

Une enquête ouverte après le décès suite à la septicémie

C’est ce qui est arrivé au septuagénaire : le 11 septembre, son état de santé se dégrade brutalement. Annie, sa femme, décide d’appeler les secours et des ambulanciers se déplacent au domicile du couple. Là, ils constatent la gravité de la situation mais ne parviennent pas à joindre le centre de régulation. "Mon mari devait être transfusé d’urgence, il faisait une septicémie", alerte sa compagne. L’ambulance arrive deux heures plus tard. Pendant le trajet, Daniel fait un malaise et il décède quelques heures plus tard. Atteint de diabète et de problèmes circulatoires, ses derniers examens de santé étaient bons. "Je dois à mon mari que les responsabilités soient établies, et s’il y a eu une faute, que ceux qui les ont commises soient sanctionnés", confie Annie, sa veuve, au Midi Libre. Suite à la plainte qu'elle a déposée, le parquet de Montpellier a ouvert une enquête. Plusieurs auditions et une autopsie ont été demandées.

Qu’est-ce que la septicémie ?

La septicémie se déclare suite à une infection grave : elle désigne les cas où la bactérie est présente dans le sang. Elle déclenche une vaste réponse du système immunitaire, qui peut engendrer le dysfonctionnement de plusieurs organes. "Les patients atteints de sepsis sont généralement admis en soins intensifs, où ils reçoivent des antibiotiques et les supports nécessaires au maintien des fonctions vitales", indique l’Institut Pasteur. Chaque année, 250.000 à 300.000 personnes sont touchées par une septicémie d’origine bactérienne en France.