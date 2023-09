La septicémie : l’infection tue presque autant que les crises cardiaques

L'ESSENTIEL La plupart des micro-organismes, bactéries, champignons, virus et parasites, comme ceux du paludisme, peuvent provoquer une septicémie, selon l'OMS

Une personne sur 5 dans le monde décède d'un état septique.

D'après l'Institut Pasteur : Les patients atteints de sepsis sont généralement admis en soins intensifs, où ils reçoivent des antibiotiques et les supports nécessaires au maintien des fonctions vitales.

Alors que la maladie est comparée à une épidémie par des chercheurs, les survivants de la septicémie connaissent également des complications à long terme. Une étude menée dans le sud de la Suède et publiée dans le JAMA montre que plus de 4% des admissions à l'hôpital sont liées à cette condition. L'équipe de recherche espère influencer l'UE pour établir un système de surveillance commun de la septicémie.

Des conséquences à long terme qui nécessite une prise en charge plus précoce

"La septicémie est donc aussi fréquente que le cancer, avec les mêmes conséquences négatives à long terme, et aussi mortelle qu'un infarctus aigu du myocarde. Parmi les survivants de la septicémie, les trois quarts connaissent également des complications à long terme telles que des crises cardiaques, des problèmes rénaux et des difficultés cognitives" selon un chercheur impliqué dans cette étude.

Trois quarts des survivants de la septicémie connaissent des problèmes de santé. Ces complications peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie des patients et nécessiter une surveillance médicale continue.

Un diagnostic précoce peut être, alors, essentiel pour améliorer les chances de survie des patients atteints. De plus, il est crucial de développer des méthodes de traitement alternatives aux antibiotiques afin de prévenir les éventuelles résistances.

Un appel à l'action au niveau européen pour la surveillance de la septicémie

L'équipe de recherche travaille avec l'Alliance européenne de la septicémie pour évaluer la fréquence de la septicémie dans le reste de l'Europe. Ils espèrent également influencer l'union européenne pour établir un système de surveillance commun de la septicémie. Ils estiment que la collecte des données doit être uniforme sur cette infection à travers l'Europe afin de mieux l’apprivoiser et de mettre en place des mesures préventives et de traitement appropriées. De plus, il est important pour les chercheurs de partager les meilleures pratiques entre les pays européens pour améliorer les résultats cliniques et la prise en charge des patients atteints de septicémie.