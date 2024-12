Ces 6 plantes protègent le cerveau des maladies, selon une étude

L'ESSENTIEL Les polyphénols et les terpènes présents dans les plantes ont des effets protecteurs sur le cerveau.

La prune Queen Garnet, le sureau et le clou de girofle ont des taux élevés de polyphénols.

Le poivre noir présente la plus forte concentration en terpènes.

"Il a été démontré que de nombreux aliments à base de plantes profitent à notre cerveau et à notre santé globale", explique Naomi May, chercheuse à l'Université de Wollongong dans un communiqué. Toutefois, cette liste manquant de précision, la scientifique et son équipe ont passé au crible différents végétaux. Leurs travaux ont permis d’identifier six aliments d’origine végétale qui aident le cerveau à se protéger et à lutter contre les maladies.

Cerveau : 6 aliments pour faire le plein de polyphénols

Pour cette étude, l’équipe s'est concentrée sur six fruits et légumes : la prune Queen Garnet, le poivre noir, le clou de girofle, le sureau, la sauge et la mélisse. Elle a aussi examiné des compléments alimentaires dérivés de ces plantes, y compris deux mélanges riches en astragale et en mélisse.

Les analyses ont révélé que le supplément d'astragale avait les taux les plus élevés de polyphénols, des antioxydants bénéfiques pour le cerveau. Venaient ensuite la prune Queen Garnet, le sureau et le clou de girofle. "En particulier, ces produits végétaux étaient riches en dérivés d'un composé appelé quercétine, qui était associé à une capacité à prévenir la mort cellulaire induite par le stress oxydatif et à chélater (lier un agent toxique à une autre substance, NDLR) les ions cuivre", précisent les auteur.

Le poivre noir avait, pour sa part, la plus forte concentration en terpènes. Il s’agit de composés qui ont la propriété de lutter contre les dérivés réactifs de l'oxygène tels que les radicaux libres, molécules liées au stress, à l’inflammation et au vieillissement. Les travaux montrent que le clou de girofle et la sauge ont également des taux de terpènes intéressants pour la protection de la santé cérébrale.

Des plantes qui luttent contre le stress oxydatif et les maladies neurodégénératives

"C'est la première recherche qui a examiné la relation entre ces espèces de composés et les différentes capacités antioxydantes dans ces plantes. Nous avons trouvé des relations positives significatives entre la concentration de composés individuels mesurés et certaines propriétés antioxydantes. C'est important pour comprendre comment ces aliments végétaux peuvent être utilisés pour protéger notre cerveau et notre corps des dommages", explique Naomi May.

"Pourquoi la mélisse est-elle apaisante ? Comment la sauge peut-elle aider le corps ? Pourquoi les baies de sureau sont-elles si bénéfiques pour notre système immunitaire ? Nous avons enfin des données pour commencer à répondre à ces questions", ajoute-t-elle.

Pour la chercheuse et ses collègues, l’étude publiée dans la revue Food & Function en décembre 2024 confirme que ces aliments d'origine végétale peuvent aider à prévenir les conditions causées par la neuroinflammation et le stress oxydatif, comme les maladies neurodégénératives. "Ils sont également tout simplement excellents pour notre santé générale”, conclut l’experte.