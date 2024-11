Cancer du cerveau : les 2 principaux symptômes à repérer

L'ESSENTIEL Les cancers du cerveau sont difficiles à diagnostiquer car les symptômes ne sont pas spécifiques et se manifestent généralement tard.

Les maux de tête constituent le premier symptôme qu’une tumeur cérébrale peut provoquer.

Des crises d’épilepsie ou des convulsions sont le deuxième symptôme, qui peut se manifester avec d’autres troubles comme ceux de l’équilibre, de la vision, de l’élocution, etc.

Près de 5.900 nouvelles personnes atteintes de tumeurs du “système nerveux central” ont été diagnostiquées en 2018 en France, ce qui inclut les tumeurs présentes dans le tronc cérébral, le cervelet, la moelle épinière mais aussi le cerveau. Ces dernières, aussi appelées tumeurs cérébrales, se distinguent par leur localisation, le type de tumeur et l’agressivité de celle-ci. Ainsi, comme l'indique la Ligue contre le cancer, il y a donc plusieurs types de cancers du cerveau : glioblastome, médulloblastomes, germinomes, etc.

Symptômes numéro 1 du cancer du cerveau : les maux de tête

Les cancers du cerveau sont difficiles à diagnostiquer, car les symptômes ne sont pas spécifiques et arrivent généralement tard, quand la tumeur mesure plusieurs centimètres. Plus elle grossit, plus les symptômes augmentent.

Les maux de tête constituent le premier symptôme qu’une tumeur cérébrale peut provoquer, quel que soit son type. Cela est dû au volume de la tumeur qui, en grossissant, augmente la pression dans le crâne. Selon la Fondation pour la recherche sur le cancer, ces céphalées se manifestent souvent le matin.

En parallèle, le patient peut aussi souffrir :

de nausées et/ou de vomissements ;

un ralentissement physique et psychique ;

une faiblesse musculaire ;

une difficulté à parler ;

une gêne visuelle.

Cancer du cerveau : les crises d’épilepsie sont un autre signe d'alerte

Les tumeurs cérébrales peuvent aussi provoquer des crises d’épilepsie ou des convulsions, “parfois dès les tous premiers stades de la maladie ou plus tardivement”, accompagnées d’une perte de connaissance. Le patient peut aussi présenter divers troubles comme ceux de l’équilibre, de la vision, de l’élocution, de l’audition, de la mémoire ainsi que des perturbations de l’apprentissage ou du comportement ou encore une paralysie partielle.

Ces deux principaux symptômes se manifestent différemment en fonction des patients et de la tumeur cérébrale dont ils sont atteints. Mais cela peut aussi être dû à une autre affection neurologique. Si vous repérez ces signes, le mieux est de consulter votre médecin qui vous prescrira les examens à réaliser - souvent une imagerie par résonance magnétique (IRM) - pour poser le diagnostic.

Cette année, la journée nationale du cancer du cerveau aura lieu le 2 décembre. L'occasion de sensibiliser le grand public à cette maladie et d'en faire connaître ses principaux symptômes.