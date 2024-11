Il faut des fonds pour étudier l'impact du changement climatique sur la santé, alertent des chercheurs européens

L'ESSENTIEL Des chercheurs européens publient une tribune pour demander davantage de fonds pour la recherche sur les effets du réchauffement climatique sur la santé.

Ce consortium, appelé Sphera, rappelle qu'il est urgent d'agir pour "préserver la santé publique".

Inondations, canicules, incendies : tous ces événements liés au réchauffement climatique peuvent avoir des conséquences sur la santé humaine.

La science a besoin de moyens. Dans une tribune publiée le 28 novembre, des chercheurs du consortium Sphera réclament davantage de moyens pour étudier les effets du réchauffement climatique sur la santé. Ce consortium rassemble des scientifiques européens venus d’Espagne, de République Tchèque, des Pays-Bas, de Suède ou encore d’Italie : tous travaillent dans des instituts de recherche sanitaire, environnementale ou climatique. "La Commission européenne a proposé un budget d'environ 970 millions d’euros pour la recherche en santé – cependant, de manière alarmante, aucune somme n’est allouée à la recherche sur les effets du changement climatique sur la santé, observent-ils. Cela doit changer."

Santé et réchauffement climatique : un besoin urgent de fonds pour financer la recherche

Ils appellent les institutions européennes à intégrer la recherche sur les impacts du changement climatique sur la santé. "L'UE ne peut se permettre de retarder cette action, préviennent-ils. Le financement de la recherche sur le nexus climat-santé est crucial pour préserver la santé publique et garantir la résilience de nos sociétés." Ces spécialistes citent notamment le rapport spécial COP29 sur le climat et la santé, et estiment qu’il est primordial que la santé devienne l'argument principal pour que les décideurs politiques agissent sur le climat.

Des centaines de milliers de décès liés à des évènements climatiques

Ils citent des exemples concrets et récents, comme les inondations dans la région de Valence en Espagne. Mais aussi l’augmentation de la mortalité liée à la chaleur dans les pays européens. "En 2022 et 2023, la chaleur estivale a respectivement causé environ 70.000 et 47.000 décès. La moitié de ces décès sont imputables au changement climatique d'origine anthropique, avec des températures record en 2024, tant en Europe qu'à l'échelle mondiale, rappellent-ils. Récemment, un nouveau rapport du groupe World Weather Attribution et de l'Imperial College de Londres a analysé les dix événements les plus meurtriers depuis la canicule dévastatrice de 2003 et a conclu que, collectivement, ces événements ont causé plus de 570.000 décès."

Mais ils citent aussi les autres effets du réchauffement climatique. "La durée prolongée de la saison des pollens et l'introduction de nouvelles espèces de pollens en raison du réchauffement climatique posent des défis supplémentaires pour les patients allergiques et asthmatiques", rappellent-ils. Enfin, les incendies de forêt, plus nombreux, accroissent la pollution de l’air et cela peut aussi représenter un risque pour la santé humaine.

Comprendre les effets du réchauffement climatique sur la santé pour mieux les contrer

Dans une interview à France Inter, Robert Barouki, biochimiste à l’Inserm, l’un des signataires, parle de cette tribune comme d’un cri d’alarme. Pour lui, mieux comprendre l’impact du réchauffement sur la santé est nécessaire pour "mieux nous préparer". Il rappelle que la recherche a besoin de "beaucoup de financements", et que "l’Europe est l'endroit où on peut actuellement financer ce genre de grands programmes". Ces recherches sur les effets du réchauffement climatiques permettront peut-être de "préparer une approche thérapeutique", pour ce spécialiste. En tous cas, ces chercheurs européens alertent sur l’urgence à financer la recherche et transmettent un message aux institutions européennes, en conclusion de leur tribune : "N'attendons pas la prochaine crise pour agir".