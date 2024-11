Longévité : voici le temps de vie que l'on peut gagner en marchant une heure

L'ESSENTIEL Les personnes les plus actives ont un risque de décès inférieur de 73 % par rapport aux plus sédentaires.

Pour ce quartile le moins actif, une seule marche d'une heure pourrait potentiellement donner un bénéfice d'environ six heures supplémentaires de vie.

Un mode de vie plus actif peut offrir des effets protecteurs contre les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, certains cancers et d'autres maladies chroniques. Cela peut aussi contrer les effets du tabac.

Vous avez besoin de motivation pour rester actif malgré la grisaille et les températures basses ? Une heure de marche fait gagner 6 heures d'espérance de vie supplémentaires en moyenne, selon une nouvelle étude de Griffith University.

Les chercheurs australiens ont publié leurs travaux dans la revue British Journal of Sports Medicine, le 14 novembre 2024.

Activité physique : booster son activité physique peut faire gagner jusqu’à 5 ans

Pour évaluer l’impact de l’exercice physique sur la longévité, les chercheurs ont repris les données de l'enquête nationale sur la santé et la nutrition menée de 2003 à 2006 aux USA ainsi que les données de mortalité de 2017. Les volontaires de plus de 40 ans portaient un appareil qui mesurait leur niveau d’activité physique quotidienne.

Les analyses ont montré que le quart le plus actif des personnes suivies avait un risque de décès inférieur de 73 % à celui des moins sportifs. Les scientifiques ont également calculé que les 25 % qui bougeaient le moins, pouvaient gagner 6,3 heures d’espérance de vie supplémentaire en moyenne en marchant une heure.

Ils ont aussi déterminé que si tout le monde s’affairait autant que les 25 % de la population les plus actifs, les quadragénaires pourraient gagner 5 ans d’espérance de vie supplémentaires. Pour les plus sédentaires, le bénéfice pourrait atteindre jusqu'à 11 ans de plus.

Marcher pour contrer les effets du tabac

Les chercheurs reconnaissent que les bénéfices de l’activité physique supplémentaire sont surtout visibles chez les plus sédentaires.

Le professeur Lennert Veerma, auteur principal, explique : "si vous êtes déjà très actif ou dans ce quartile supérieur, une heure de marche supplémentaire peut ne pas faire beaucoup de différence, car vous avez, en un sens, déjà « maximisé » vos prestations". "Cependant, si le quartile le moins actif de la population de plus de 40 ans augmentait son niveau d'activité à celui du quartile le plus actif, ils pourraient vivre, en moyenne, environ 11 ans de plus", souligne l’expert dans un communiqué.

Et si vous n’aimez pas marcher, pas de soucis. "Cela peut être n'importe quel type d'exercice, mais cela doit être à peu près l'équivalent d'un peu moins de trois heures de marche par jour."

L'équipe suggère par ailleurs dans son étude que de faibles niveaux d'activité physique pourraient rivaliser avec les effets négatifs du tabagisme. Ils rappellent que d'autres recherches ont constaté que chaque cigarette pouvait faire perdre 11 minutes de vie au fumeur.