Des chirurgiens retirent une tumeur sur le cœur d'un bébé in utero

L'ESSENTIEL Aux États-Unis, un nourrisson a été opéré in utero pour retirer une tumeur placée sur son cœur.

Sans intervention, ce tératome péricardien aurait empêché son cœur de se remplir.

Après l'opération, la grossesse s'est poursuivie et le bébé est né en bonne santé.

Ce devait être une échographie de routine. En décembre 2023, Brailey et Louis Valenzuela, qui attendent leur deuxième enfant, se rendent chez l’obstétricien pour réaliser cet examen. Brailey est alors enceinte de 24 semaines, et la grossesse, après des premiers mois "faciles", prend un autre tournant. Les médecins apprennent aux parents que leur enfant a une tumeur sur le cœur, de la taille d’une olive. Ce tératome péricardien doit être retiré de toute urgence, sinon il grossira inévitablement jusqu’à provoquer le décès.

Une opération in utero pour retirer la tumeur du cœur

Le couple est redirigé vers le Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP). Il n’est pas question de déclencher un accouchement car le bébé n’est pas assez développé et ses chances de survie en dehors de l’utérus sont faibles. Il faut opérer l’enfant in utero pour retirer la tumeur.

Or, l’hôpital pour enfants de Philadelphie a déjà réalisé trois interventions in utero comme celle-ci. D’après le Daily Mail, environ 55 cas ont été détectés dans le monde entre 2000 et 2020. "Ces tumeurs peuvent devenir si grosses qu’elles peuvent atteindre deux, trois ou quatre fois la taille du cœur et le comprimer, ce qui ne lui permet pas de se remplir, explique le Dr Jack Rychik, l’un des médecins impliqués dans l’opération au média américain Today. On ne peut pas survivre si le cœur ne peut pas se remplir. C’est ce qui rend ces tumeurs mortelles."

À leur arrivée à l’hôpital, les parents ont réalisé différents examens pour perfectionner le diagnostic. "Moins de 24 heures plus tard, Brailey est devenue la quatrième patiente du CHOP à subir avec succès ce type de chirurgie cardiaque fœtale", annonce l’hôpital dans un communiqué.

Une heure pour retirer la tumeur in utero

Cette opération consiste à ouvrir le ventre pour retirer partiellement le bébé de l’utérus : les bras sont sortis pour que la poitrine soit exposée vers l’extérieur. Le reste du corps du nourrisson reste à l’intérieur pour qu’il demeure protégé par le liquide amniotique au maximum. L’objectif est d’intervenir précisément et rapidement en perturbant au minimum les tissus et organes environnants. Des dispositifs permettent de prévenir toute détection de l’opération par l’organisme et éviter que des contractions se déclenchent. Au total, l’intervention chirurgicale a duré une heure.

Téritome péricardien : un bébé en parfaite santé après l'opération

Au bout de quelques jours, les médecins ont constaté que le cœur du bébé fonctionnait correctement. Ensuite, la mère est restée à l’hôpital jusqu’à la naissance d’Arley, par césarienne, trois mois plus tard. Après l'accouchement, elle a passé trois semaines dans un centre dédié aux soins intensifs pour le nouveau-né. Aujourd’hui, Arley est en parfaite santé et son cœur bat normalement.