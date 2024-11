Les conseils d'un cardiologue pour mieux dormir

L'ESSENTIEL Un cardiologue a délivré plusieurs recommandations pour garantir une meilleure qualité de sommeil.

Il est notamment préconisé de couper les écrans une à deux heures avant le coucher pour faciliter l’endormissement.

Avoir des horaires fixes de coucher permet d’améliorer l’endormissement et de garantir un nombre suffisant d’heures de sommeil.

On le sait : les conséquences d’un sommeil de mauvaise qualité peuvent être nombreuses. Les insomnies, les difficultés d’endormissements, et/ou les réveils nocturnes peuvent avoir des répercussions tout au long de la journée. On peut, par exemple, se sentir fatigué dès le réveil, somnolent ou avoir des difficultés de concentration et de mémorisation.

Comment améliorer son sommeil ?

Dans une interview accordée à Medical X Press, le Docteur Virend Somers, cardiologue spécialisé dans les troubles du sommeil, a dévoilé plusieurs recommandations pour passer de meilleures nuits.

Pour garantir un sommeil de qualité, le praticien a recommandé d’avoir des horaires fixes de coucher. Par exemple, vous pouvez vous coucher chaque soir à 22 heures, afin de garantir six à huit heures de sommeil en fonction de l’heure où vous devez vous lever.

Autre conseil du Docteur Virend Somers : dormir dans le noir complet, autrement dit sans télévision, téléphone, ordinateur ou lumière. "Évitez de regarder vos téléphones, car la lumière qu'ils émettent peut affecter votre mélatonine [l’hormone qui régule le sommeil, ndlr]", a-t-il précisé. De plus, la lumière bleue des écrans peut retarder l’endormissement. Il est généralement conseillé d’arrêter de regarder la télévision ou son smartphone une à deux heures avant le coucher pour prévenir les difficultés à s'endormir.

L’activité physique, l’alcool… Mieux vaut les éviter avant d’aller se coucher

Il est aussi préconisé de proscrire la consommation d’alcool avant le coucher. En effet, les boissons alcoolisées peuvent exacerber certains troubles du sommeil, dont l’insomnie et l’apnée du sommeil.

L’activité physique régulière permet d’améliorer son sommeil. En revanche, il est déconseillé de s’entraîner deux heures avant le coucher. En cause ? Le sport augmente le niveau d’excitation, ce qui peut rendre le sommeil plus difficile.

Grâce à la mise en place de ces bonnes habitudes, vous retrouvez certainement des nuits de qualité. Toutefois, si les troubles du sommeil persistent dans le temps, n’hésitez pas à consulter votre médecin traitant.