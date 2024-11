Troubles de l’audition et de la parole : quels sont les objectifs du nouvel IHU reConnect ?

L'ESSENTIEL L’Institut hospitalo-universitaire (IHU) reConnect est destiné à offrir une meilleure détection et prise en charge des troubles de l’audition et de la parole.

Plus de 300 chercheurs, médecins et professionnels de l’audition et de la parole travailleront au sein de l’IHU reConnect.

L’IHU reConnect a défini sept grandes thématiques de recherches prioritaires sur lesquelles les équipes vont travailler au quotidien.

Près de 65 % des plus de 65 ans sont concernés par un trouble auditif en France, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). L’exposition au bruit fait partie des principales causes responsables des troubles de l’audition.

Dans un communiqué, l’Institut Pasteur a annoncé le lancement du nouvel Institut hospitalo-universitaire (IHU) reConnect. Le but de cette structure multidisciplinaire est d’offrir "les thérapies les plus innovantes aux personnes sourdes et malentendantes, mais aussi à celles souffrant d’acouphènes, de troubles de la parole et du langage comme le bégaiement, l’autisme ou encore la dyslexie".

L’IHU reConnect, pour une meilleure détection et prise en charge des troubles de l’audition et de la parole

Abrité par l’Institut Pasteur sous forme de fondation, l’IHU reConnect utilisera et s'appuiera sur les connaissances fondamentales de l’Institut de l’Audition et les expertises de ses partenaires l’AP-HP, l’Inserm, l’université Paris Cité et la Fondation Pour l’Audition, afin de permettre aux patients atteints de troubles de l’audition et de la parole de bénéficier des dernières avancées scientifiques.

Environ 300 chercheurs, médecins (ORL, neurologues, neurochirurgiens, gériatres) et professionnels de l’audition et de la parole (audioprothésistes, orthophonistes) vont travailler en adéquation au sein de l’IHU reConnect pour développer de nouveaux traitements et outils de diagnostic.

Troubles de l’audition et de la parole : mieux informer les cliniciens et le grand public

Dans le cadre des futurs projets de l’IHU reConnect, sept grandes thématiques de recherches prioritaires ont été définies. "Les thématiques retenues, qui vont de la surdité aux maladies neuro-dégénératives, suivent les voies auditives, de l’oreille externe au cerveau (…) C’est d’ailleurs cet aspect transversal qui caractérise à mes yeux l’IHU : une approche transversale qui parcourt tous les âges, toutes les disciplines, toutes les maladies, des plus rares aux plus communes. Il permet de faire tomber les barrières entre les spécialités et de réfléchir ensemble", a expliqué le Pr Claire Paquet, directrice scientifique de l’IHU reConnect et cheffe de service du Centre de neurologie cognitive de l’hôpital Lariboisière AP-HP.

Autre objectif de l’IHU reConnect ? Développer des actions de formation et de prévention sur l’ensemble du territoire français. La volonté de cet organisme est d’offrir "davantage de visibilité aux traitements et à la prise en charge des troubles de l’audition" en formant les étudiants, en prévenant les cliniciens en cas d’avancée médicale et en informant mieux le grand public. "Nous aimerions également, comme il existe des défibrillateurs dans tous les lieux publics, mettre en place une médecine d’urgence de l’audition pour que les surdités brusques soient prises en charge rapidement, par exemple à la sortie des concerts", a complété Anne-Lise Giraud, directrice de l’IHU reConnect et directrice de l’Institut de l’Audition, du centre de l’Institut Pasteur.