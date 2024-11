Démence : et vous stimuliez votre cerveau en jouant au Mahjong ?

L'ESSENTIEL Le Mahjong est un jeu de société traditionnel chinois dont le but est de faire une combinaison gagnante avec les tuiles que l’on a.

Ce jeu de société serait bon pour l’entretien de la mémoire et des fonctions cognitives.

Chez les adultes, il permet aussi de lutter contre la dépression.

S’amuser tout en stimulant son cerveau : pour atteindre ces deux objectifs, il faut jouer au Mahjong, selon une nouvelle étude publiée dans la revue The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Mahjong, c’est un jeu de société traditionnel chinois qui allie stratégie, mémoire et adaptabilité. Le but est simple : faire une combinaison gagnante avec les tuiles que l’on a. Plus récemment, d’autres versions du Mahjong ont été créées, avec plus de tuiles et de combinaisons gagnantes.

Le Mahjong, le jeu de société qui préserve la mémoire

Dans leurs travaux, les scientifiques ont fait une méta-analyse de 53 études mesurant l’impact de la pratique régulière du Mahjong sur les capacités cognitives, psychologiques et fonctionnelles. Résultats : jouer au Mahjong est très bon pour préserver les fonctions cognitives. En effet, les chercheurs ont observé que les personnes âgées en jouaient régulièrement avaient une meilleure mémoire, une plus grande capacité d’adaptation et une altération des fonctions cognitives plus lente.

Dépression : moins de symptômes grâce au Mahjong

Selon les auteurs, ce jeu de société aurait donc un effet protecteur contre les troubles cognitifs comme la démence. Mais ce n’est pas tout. Il serait aussi bon pour la santé mentale car ils ont observé une diminution des symptômes de la dépression chez les adultes.

Autre avantage : comme il faut être quatre pour jouer, la pratique régulière du Mahjong permet aussi de lutter contre la solitude et d’augmenter sa sociabilité. Enfin, se retrouver entre amis nécessite de se déplacer, ce qui oblige à marcher et donc à faire de l’activité physique. Que des atouts donc… Alors, à l’approche de l’hiver et des journées en intérieur, pourquoi ne pas investir dans un Mahjong ?

Pour le cerveau, beaucoup d’autres activités bénéfique sont bénéfiques : lire des livres, des magazines ou des journaux, jouer à des jeux de cartes, parier sur des courses de chevaux… Selon une précédente étude, tous ces loisirs aideraient à retarder ou à prévenir la démence chez les personnes ayant plus de 65 ans.