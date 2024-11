La vitamine K2 réduit les crampes nocturnes aux jambes

L'ESSENTIEL Chez les adultes souffrant de crampes musculaires nocturnes, environ 20 % d'entre eux éprouvent une détresse et une insomnie qui les amènent à consulter un médecin.

En prenant quotidiennement des gélules contenant de la vitamine K2 durant huit semaines, les participants d’une étude ont connu une réduction de la fréquence hebdomadaire moyenne des crampes musculaires nocturnes.

Les volontaires ont aussi présenté une diminution de l'intensité et de la durée des crampes aux jambes grâce à la supplémentation en vitamine K2 qu’ils ont bien toléré.

La vitamine K est nécessaire à la coagulation normale du sang. Cette dernière est aussi importante pour la santé des os et des autres tissus, selon le Manuel MSD. Dans une nouvelle étude, des scientifiques du Third People's Hospital de Chengdu (Chine) ont voulu déterminer si elle peut être bénéfique pour les crampes musculaires qui frappent milieu de la nuit sans prévenir, car à l’heure actuelle, "il n'existe pas de traitement, dont l'innocuité et l'efficacité aient été démontrées." Ces contractions musculaires, involontaires et douloureuses sont présentes chez environ 50 à 60 % des adultes au cours de leur vie. Environ 20 % d'entre eux éprouvent une détresse et une insomnie significatives qui les amènent à consulter un médecin.

Des gélules à base de vitamine K2 ou des placebos tous les jours durant 8 semaines

Dans le cadre de leurs travaux, publiés dans la revue JAMA Internal Medicine, les chercheurs ont mené une intervention entre septembre 2022 et décembre 2023. Ils ont recruté 199 personnes de plus de 65 ans, qui ont connu au moins deux épisodes documentés de crampes nocturnes au cours d'une période de dépistage de deux semaines. Après avoir un examen physique et une analyse des antécédents médicaux des participants, ces derniers ont été divisés et répartis en deux groupes.

Pendant huit semaines, 103 volontaires ont quotidiennement reçu des gélules contenant de la vitamine K2, plus précisément des doses de 180 μg, et 96 adultes ont bénéficié d’un placebo tous les jours. "Les produits ont été fabriqués sur mesure pour avoir un emballage identique et pour que les gélules aient une apparence et des excipients identiques qui partagent un goût et un poids similaires", a précisé l’équipe, qui a ensuite comparé le nombre de crampes nocturnes par semaine entre les deux groupes. "Les résultats secondaires comprenaient la durée des crampes musculaires mesurée en minutes et la sévérité des crampes musculaires évaluée à l'aide d'une échelle analogique allant de 1 à 10."

Crampes nocturnes : une réduction de la fréquence, l’intensité et la durée grâce à la supplémentation

Selon les auteurs, le nombre moyen de crampes nocturnes par semaine était comparable dans les deux groupes, avec 2,60 crampes dans le groupe vitamine K2 et 2,71 dans le groupe placebo. Cependant, au cours de l’intervention de huit semaines, les personnes ayant pris les gélules de vitamine K2 ont connu une réduction de la fréquence hebdomadaire moyenne des crampes à 0,96. Du côté des adultes ayant reçu le placebo, la fréquence hebdomadaire moyenne de crampes est restée à 3,63. La différence de 2,67 crampes en moins par semaine entre les groupes est statistiquement significative, et la tendance est visible dès la première semaine.

Autre constat : les patients du groupe vitamine K2 ont aussi présenté une diminution plus importante de la sévérité des crampes nocturnes, avec une réduction moyenne de 2,55 points contre 1,24 points dans le groupe placebo. Pour eux, la durée des crampes a aussi baissé en moyenne de 0,90 minute, contre 0,32 minute dans le groupe placebo. "Aucun événement indésirable lié à l'utilisation de la vitamine K2 n'a été identifié", peut-on lire dans les recherches. D’après l’équipe, il convient tout de même de mener des études supplémentaires pour confirmer l'efficacité de la vitamine K2 et étudier son impact sur la qualité de vie et le sommeil des adultes souffrant de crampes nocturnes fréquentes.