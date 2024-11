Les anxiolytiques peuvent-ils améliorer les performances sportives ?

L'ESSENTIEL Les anxiolytiques peuvent apparaître comme une solution pour lutter contre le stress lié à la recherche de performance.

Mais ils peuvent altérer la coordination motrice, la vigilance et la capacité de concentration.

Relaxation, méditation et respiration sont des exercices plus profitables à la performance que les anxiolytiques.

Les anxiolytiques sont généralement prescrits pour apaiser les troubles anxieux. Bien qu'ils puissent réduire la tension mentale, leur utilisation dans le contexte sportif nécessite une compréhension de leurs effets sur le corps et l’esprit, et surtout un suivi médical.

Les anxiolytiques pour réduire le stress avant les compétitions

Pour de nombreux athlètes, les symptômes avant une compétition sont intenses. Les battements de cœur qui s'accélèrent, la sensation de nœud dans le ventre et la peur de l'échec peuvent perturber leur concentration et leur motivation. Les anxiolytiques peuvent alors sembler une solution pour atténuer ces symptômes et rester plus calme. Cependant, bien que ces médicaments puissent réduire l’anxiété, ils n’améliorent pas la performance. Leur principal effet est de diminuer l'activation du système nerveux, ce qui, dans certains cas, peut baisser la vivacité d'esprit ou les réflexes. Dans les sports où la concentration et la rapidité de réaction sont cruciales, un tel effet devient même un désavantage.

L’impact des anxiolytiques sur la concentration et la coordination

En ralentissant l'activité du cerveau, les anxiolytiques peuvent aussi altérer la coordination motrice, la vigilance et la capacité de concentration. Pour un sportif, ces effets peuvent s’avérer problématiques et même mettre en péril sa sécurité. Un autre effet secondaire important à prendre en compte est le risque de dépendance, en particulier avec les benzodiazépines. Prendre ce type de médicament pourrait développer la croyance selon laquelle ils sont la seule solution pour faire face à la pression, et finalement poser problème pour l'autonomie et la confiance en soi. C’est pourquoi il est crucial d'en discuter avec un médecin avant de recourir à ces médicaments.

Prioriser l’accompagnement et la gestion du stress

Plutôt que de se tourner vers des anxiolytiques, d’autres méthodes de gestion du stress ont démontré leur efficacité pour améliorer la performance sportive. La relaxation, la méditation et les techniques de respiration aident à mieux gérer la montée d’anxiété sans effets secondaires indésirables. Les entraîneurs, les coéquipiers et les proches jouent un rôle clé pour créer un environnement qui

valorise le soutien et la communication. En adoptant une approche bienveillante et en utilisant des techniques de gestion du stress adaptées, il est possible de se passer d'anxiolytiques tout en améliorant sa résilience et sa confiance en soi.

En savoir plus : La préparation mentale en sport de Marc Dugenie.