«Les salariés attendent que leur travail ait une utilité concrète»

L'ESSENTIEL La santé mentale des salariés est un enjeu majeur pour les entreprises.

Olivier Bas, auteur du livre "La Has Been Compagnie" pointe l'écart entre l'organisation de la plupart des entreprises et les attentes ou besoins des salariés.

Il souligne l'importance d'un cadre clair pour les missions de chacun, d'une bonne communication et de la démonstration de l'utilité du travail réalisé.

Et si le fonctionnement habituel des entreprises, leur mode de management le plus souvent vertical, était à l'origine du mal être au travail que ressentent beaucoup de salariés ? Alors que la loi du 2 août 2021 dite « loi santé au travail » prévoit que les employeurs sont désormais tenus d’assurer la surveillance de l’état de santé de leurs salariés et de préserver leur santé physique et mentale, près de 4 Français sur 10 estiment que leur pratique professionnelle dégrade leur état de santé et la proportion de ceux qui se déclarent en « détresse psychologique » du fait de leur travail est encore plus importante ! Résultat, les troubles de santé mentale représentent aujourd’hui 50% des arrêts de travail de longue durée.

Les émotions négatives liée au changement

Pour Olivier Bas, auteur du livre "La Has Been Compagnie", trois facteurs expliquent le malaise qui existe dans de nombreuses entreprises et qui a des effets sur la santé mentale des salariés. Premier facteur, selon lui, l'incertitude liée à une conjoncture difficile et aux évolutions importantes que connait le monde du travail. "Les salariés doivent faire face à une méconnaissance de ce qui va advenir et à la peur de ce qu'ils vont devenir, cela génère chez eux de l'inquiétude et du stress", souligne-t-il. Ajoutons à cela les émotions négatives liées aux changements dans les méthodes de production et d'organisation et voilà que la peur, la nostalgie ou la colère peuvent s'installer chez le personnel, ce qui est évidemment nuisible à la santé mentale des salariés.

Savoir communiquer au sein de l'entreprise

Voilà pour le constat. Mais Olivier Bas, très critique sur l'absence d'évolution dans le management des entreprises, propose ses solutions. Selon lui, il est important de laisser aux salariés une marge de manoeuvre dans l'organisation de leur travail. "Il faut que chacun puisse agir au plus près du terrain", précise-t-il. Mais cela ne suffit pas. Il rappelle également la nécessité d'un cadre clair pour les missions de chacun et souligne ce que devrait être une bonne communication à l'intérieur d'une entreprise : "La communication, c'est l'art et la manière de faire des choses ensemble, permettre à chacun de s'arrêter et de parler pour que soient prises en compte les difficultés opérationnelles au quotidien".

Le sens du travail ? Son utilité !

Mais son propos n'ignore pas une vraie question qui a des effets très négatifs sur la santé mentale au travail : le sens que les salariés peuvent lui donner. "Là où les problèmes de santé mentale sont les moins fréquents, même si c'est le secteur où il y a le plus de sujets de santé à cause des troubles musculo-squelettiques, c'est dans le bâtiment : le travail que chacun réalise est immédiatement et concrètement visible et cela règle la question de l'utilité du travail.. Pour y trouver du sens, les salariés attendent que leur travail ait une utilité concrète !"