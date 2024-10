Intoxications alimentaires chez McDonald's aux USA : quelle est l'origine de l'épidémie ?

L'ESSENTIEL Au moins 75 personnes dans 13 États ont été infectées après avoir mangé dans un restaurant McDonald's.

Ces infections sont liées à une souche mortelle d'E. coli.

Pourtant McDonald's a indiqué que les hamburgers étaient cuits à 175 degrés, une température plus importante que les 160 degrés normalement nécessaires pour tuer la bactérie E. coli.

75, c’est le nombre de personnes malades aux États-Unis suite à un repas pris chez McDonald's. En cause : Escherichia coli (E. coli), une bactérie dont certaines souches peuvent être pathogènes pour l’humain, dont E. coli dites entérohémorragiques (ECEH), selon l’Institut Pasteur.

Escherichia coli : un décès et 22 hospitalisations aux USA

La BBC rapporte les chiffres des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) : au moins 75 personnes dans 13 États ont été infectées après avoir mangé des Quarter Pounders de McDonald's soupçonnés d'être contaminés par une souche mortelle d'E. coli. Parmi elles, 22 ont été hospitalisées et une personne âgée est décédée.

Le premier cas a été signalé le 27 septembre, mais selon McDonald's, la firme n’en aurait été informée qu’en fin de semaine dernière. Pour l’instant, la source présumée de l’épidémie serait liée à la consommation d’hamburgers appelés Quarter Pounders et notamment, parmi les pistes principales, les oignons frais qui le composent.

Cette semaine, McDonald's a donc retiré "de manière préventive" les Quarter Pounders de sa carte et stoppé l’utilisation des oignons frais mis en cause. Ces légumes venaient tous du même fournisseur, Taylor Farms, basé en Californie. Ce dernier a lui aussi, par anticipation, procédé à un rappel de plusieurs lots d’oignons chez ses différents clients même si les tests internes n’avaient montré “aucune trace d'E. coli”. Selon la BCC, l’entreprise de fast-food a assuré que les hamburgers étaient cuits à 175 degrés, une température plus importante que les 160 degrés normalement nécessaires pour tuer la bactérie E. coli.

La FDA a précisé de son côté qu'aucun cas en dehors des Etats-Unis ne lui a été signalé.

E.Coli entérohémorragique : environ 160 infections sévères par an en France

Une infection à une souche d’E. coli comme ECEH, se traduit par une diarrhée allant de bénignes à hémorragiques, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

Généralement, les symptômes commencent trois à quatre jours après avoir été infectés par la bactérie. La diarrhée est parfois accompagnée de fièvre et de vomissements. Pour les cas les plus graves, l’infection peut évoluer vers un syndrome hémolytique et urémique (SHU) et devenir mortelle. Les personnes les plus à risque de développer cette forme sévère sont les jeunes enfants et les personnes âgées.

Si l'épidémie survenant aux USA pointe du doigt des oignons pour le moment, les principaux aliments mis en cause le plus fréquemment lors de cas d’infections à EHEC sont la viande hachée de bœuf insuffisamment cuite, les produits laitiers non pasteurisés (lait cru et fromages au lait cru), les végétaux crus (salade, jeunes pousses, graines germées), les jus de fruits ou de légumes non pasteurisés ou encore l’eau de boisson souillée.

Chaque année, on dénombre en moyenne environ 160 infections sévères à EHEC dans l'Hexagone. L'ANSES précise sur son site que dix épidémies d’infections à EHEC ont été détectées et investiguées entre 2005 et 2020. De plus, des pizzas surgelées contaminées avaient aussi été à l’origine de 56 cas (55 enfants et un adulte) identifiés entre janvier et avril 2022.