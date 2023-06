Infections alimentaires à E. coli : comment s'en protéger ?

L'ESSENTIEL Certaines bactéries Escherichia coli peuvent être responsables d’infections d’origine alimentaire parfois sévères, principalement chez les jeunes enfants, les personnes âgées ou immunodéprimées.

L'ANSES a mis à jour sa classification pour prendre en compte la virulence des différentes souches et améliorer leur surveillance.

Il est aussi possible de prévenir les risques d'infection en respectant les règles d’hygiène et de consommation de certains aliments lors de la préparation des repas.

La plupart des souches Escherichia coli (E. coli) sont inoffensives. Toutefois, certaines - comme les E. coli entérohémorragiques (EHEC) - peuvent être pathogènes et provoquer des troubles digestifs allant d’une diarrhée bénigne à des atteintes rénales sévères appelées syndrome hémolytique et urémique (SHU). L'ANSES vient de revoir la classification des souches de la bactérie responsable des formes graves d’infection et rappelle à cette occasion les bons gestes pour s'en protéger.

Souches E. coli : une nouvelle classification en fonction de leur virulence

L'Anses a actualisé la classification des souches E. coli pathogènes en fonction de leur potentiel de virulence en s'appuyant sur les données les plus récentes des cas de SHU chez l’enfant et chez l’adulte. La précédente était basé uniquement sur les cas infantiles.

La nouvelle classification propose quatre groupes de souches pathogènes en fonction de leur virulence, soit "leur capacité à induire des formes cliniques graves" comme la diarrhée sanglante et le SHU. Les principales victimes de ce dernier sont les jeunes enfants (moins de 5 ans), les personnes âgées ou immunodéprimées. En effet, on compte environ 140 cas de SHU infantiles par an.



"Cette classification permettra à la Direction générale de l’alimentation (DGAL) d’actualiser les critères de surveillance à mettre en œuvre dans les filières agro-alimentaires", assure l'agence dans son communiqué.

E. coli : les bons gestes dans la cuisine pour éviter l'intoxication

"Les EHEC se transmettent principalement par l’alimentation. En France, les aliments les plus souvent mis en cause lors d’épidémies d’infections à EHEC sont les steaks hachés, consommés crus ou insuffisamment cuits, et les fromages au lait cru. Les farines pouvant également être contaminées, la consommation de pâte à pizza crue ou insuffisamment cuite a été à l’origine d’une épidémie en 2022", rappelle l'ANSES.

Plusieurs gestes permettent d'éviter les intoxications alimentaires lorsque ces mets intègrent nos menus. Pour réduire les risques d'infections alimentaires à E. coli, il est recommandé lors de la préparation des repas de :

se laver les mains régulièrement avec du savon : il ne faut pas oublier de le faire en sortant des toilettes, avant la préparation, la prise des repas ou encore après avoir manipulé des denrées alimentaires crues ou non ;

laver soigneusement tous les fruits et légumes, ainsi que les ustensiles de cuisine ;

ne pas consommer crus ou insuffisamment cuits les aliments destinés à être consommés cuits.

Pour les populations les plus sensibles à la bactérie comme les enfants, les personnes âgées ou immunodéprimées, il faut veiller :