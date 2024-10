L'acupuncture réduit la douleur de la sciatique chronique due à une hernie discale

L'ESSENTIEL La sciatique, qui survient à la suite d'une hernie discale, est une affection courante, mais les traitements disponibles actuellement ne sont pas satisfaisants.

D’après une étude, les séances d’acupuncture permettent de réduire la douleur et l’invalidité.

Ces bénéfices ont persisté jusqu'à la 52ème semaine, soit un an après l’intervention.

Fibromyalgie, allergie, dépression, addiction à l’alcool, troubles du transit… L’acupuncture peut être proposée pour de nombreuses conditions physiques et mentales. Elle consiste à stimuler des "points" sur divers endroits du corps à l’aide de techniques qui peuvent être physiques, comme l’implantation d’aiguilles, des dispositifs d’acupression, l’application de ventouses, d’aimants ou de lasers. Dans une nouvelle étude, des chercheurs de l’université de médecine chinoise de Pékin (Chine) ont voulu savoir si cette pratique était efficace et sûre pour atténuer la douleur de la sciatique chronique provoquée par une hernie discale.

10 séances d'acupuncture ou d'acupuncture factice sur quatre semaines

Pour en avoir le cœur net, ces derniers ont recruté 216 adultes, dont 147 femmes et 69 hommes, qui souffraient d’une sciatique chronique due à une hernie discale. Les volontaires ont commencé à participer à l’essai du 25 mars 2021 au 23 septembre 2021 et ont été suivis jusqu'au 22 septembre 2022. Durant cette période, les participants ont bénéficié soit de 10 séances d'acupuncture ou d'acupuncture factice sur quatre semaines. Ensuite, l’équipe a examiné les données de décembre 2022 à mars 2023. "Les principaux résultats analysés étaient les changements de l'échelle pour la douleur dans les jambes et l'indice d'invalidité entre le début et la quatrième semaine. Les résultats secondaires étaient les événements indésirables", peut-on lire dans les recherches.

Sciatique chronique due à une hernie discale : moins de douleur et une meilleure fonction grâce à l’acupuncture

Les résultats, publiés dans la revue JAMA Internal Medicine, ont montré que la douleur dans les jambes a diminué de 30,8 mm dans le groupe d'acupuncture et de 14,9 mm dans le groupe d'acupuncture factice après quatre semaines d’intervention. Les résultats pour la fonction en utilisant l'indice d'invalidité étaient similaires, avec une diminution de 13 points dans le groupe d'acupuncture et de 4,9 points dans le groupe d'acupuncture factice. Selon les auteurs, pour la douleur et l’invalidité, la différence entre les groupes est devenue apparente à partir de la deuxième semaine et a persisté jusqu'à la 52ème semaine. "Aucun événement indésirable grave n'est survenu." Face à ces données encourageantes, les scientifiques concluent que l'acupuncture doit être considérée comme une option thérapeutique potentielle pour les patients souffrant de sciatique chronique due à une hernie discale.