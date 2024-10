Contrairement à ce que l'on pensait, les enfants ne seraient pas plus épargnés par le Covid long

L'ESSENTIEL Selon une récente étude, 10 à 20 % des enfants infectés peuvent présenter des symptômes prolongés d’une infection au coronavirus.

Chez les tout-petits de 6 à 11 ans, contaminés par le coronavirus, les manifestations les plus courantes étaient des troubles de la mémoire, de la concentration et du sommeil ainsi que des problèmes gastriques.

Du côté des adolescents, de 12 à 17 ans, infectés, une perte du goût ou de l'odorat, des douleurs musculaires et articulaires ainsi qu’une fatigue diurne étaient plus fréquents.

Jusqu’à présent, les travaux visant à comprendre les séquelles post-aiguës de l'infection par le Sars-CoV-2 se sont concentrés sur les adultes, "avec moins d'informations sur cette condition complexe chez les enfants", selon des chercheurs du Columbia University Irving Medical Center (États-Unis). C’est pourquoi ils ont décidé de mener une étude afin d’identifier les enfants d'âge scolaire et les adolescents les plus susceptibles de présenter un Covid long et déterminer les symptômes prolongés qu’ils ressentent le plus.

3.860 enfants et adolescents ont été infectés par le coronavirus

Pour les besoins des recherches, publiées dans la revue JAMA Network, l’équipe a recruté 5.367 enfants âgés de 6 à 11 ans et adolescents ayant entre 12 et 17 ans suivis dans plus de 60 établissements de santé entre mars 2022 et décembre 2023. Plus précisément, 751 enfants d’âge scolaire avaient déjà été infectés par le coronavirus et 147 étaient en bonne santé. Parmi les adolescents, 3.109 avaient contracté la Covid-19 et 1.360 n’étaient pas contaminés. « Le délai médian entre la première infection et l’enquête sur les symptômes était de 506 jours pour les enfants et de 556 jours pour les adolescents », ont précisé les scientifiques. Ensuite, ces derniers ont analysé la présence de 89 symptômes prolongés et courants chez les jeunes patients en posant des questions à leurs parents ou responsables légales. Puis, ils ont utilisé une série de techniques statistiques pour déterminer les chances qu'un participant présente chaque symptôme persistant, en comparant ceux qui avaient déjà été infectés à ceux qui ne l’avaient jamais été.

Covid-19 : 10 à 20 % des jeunes infectés ont des symptômes prolongés

Les données ont montré que 10 à 20 % des enfants infectés pouvaient présenter des symptômes persistants d’une infection au coronavirus. Dans le détail, 14 symptômes étaient plus fréquents chez ceux avec ou sans antécédents d'infection par le Sars-CoV-2, avec 4 symptômes supplémentaires chez les enfants d'âge scolaire uniquement et 3 chez les adolescents uniquement.

D’après les auteurs, les manifestations les plus courantes touchaient presque tous les systèmes organiques. Les enfants d'âge scolaire présentaient plus des effets neuropsychologiques, comme des troubles de la mémoire ou de la concentration, et des problèmes de sommeil et des symptômes gastriques. Quant aux adolescents, ils souffraient plus d’un changement ou une perte du goût ou de l'odorat, de douleurs musculaires et articulaires ainsi qu’une fatigue diurne.

Des indices corrélés à une moins bonne santé générale et qualité de vie

"Nous avons également trouvé une association entre ces indices et la santé globale, la santé physique et la qualité de vie, soulignant l'impact significatif du Covid long sur les enfants et les adolescents", a déclaré Melissa Stockwell, co-auteure principale de l’étude. À l’avenir, les chercheurs à déterminer si ces groupes pédiatriques sont associés à différents mécanismes de maladie, ce qui serait essentiel pour identifier les cibles de traitement pour les futurs essais cliniques pédiatriques.