Nucléaire : quel est l'impact de l'exposition aux radiations sur le risque de cancer ?

L'ESSENTIEL Les chercheurs ont rassemblé les données de plus de 300.000 personnes surveillées pour leur exposition aux radiations, toutes employées dans des installations nucléaires entre 1944 et 2016.

Les résultats ont montré une association positive entre une exposition prolongée aux faibles doses de rayons ionisants et une augmentation de la mortalité par cancers hématologiques. A commencer les syndromes myélodysplasiques, les lymphomes de Hodgkin et non hodgkinien, ainsi que le myélome multiple.

Si le risque global pour la santé reste faible, les chercheurs estiment que le lien avéré entre l'exposition totale aux radiations et ces maladies justifie pleinement une révision des normes de sécurité contre les radiations dans le secteur nucléaire, afin de protéger les travailleurs sur le long terme.

Quelles sont les répercussions des rayonnements ionisants sur la santé des gens travaillant dans le secteur du nucléaire ? Une récente mise à jour de l'International Nuclear Workers Study (INWORKS), une étude épidémiologique internationale, vient d’apporter de nouveaux éléments de réponses, après avoir examiné sur plusieurs décennies les risques de cancers chez les travailleurs exposés à ces radiations.

Un lien entre exposition aux radiations et cancers hématologiques

Pour ce faire, les chercheurs de l'Université de Californie à Irvine (Etats-Unis) ont rassemblé les données de plus de 300.000 personnes surveillées pour leur exposition aux radiations. Originaires de trois pays (France, Royaume-Uni et États-Unis), toutes avaient été employées dans des installations nucléaires entre 1944 et 2016. L'objectif était d’évaluer les liens potentiels entre l'exposition prolongée à de faibles doses de radiations et les risques de développer des cancers hématologiques tels que la leucémie, le lymphome et le myélome multiple. "Historiquement, il est bien établi que l'exposition aux radiations est un facteur de risque majeur pour la leucémie, à l'exception de la leucémie lymphoïde chronique", rappelle un communiqué.

Dans le cadre de leurs travaux, publiés dans The Lancet Haematology, les scientifiques ont utilisé des méthodes de régression de Poisson pour analyser l'absorption des radiations par la moelle osseuse, un tissu particulièrement sensible aux effets des rayonnements. Comme attendu, les résultats ont montré une association positive entre une exposition prolongée aux faibles doses de rayons ionisants et une augmentation de la mortalité par cancers hématologiques. A commencer les syndromes myélodysplasiques (maladies de la moelle osseuse), les lymphomes de Hodgkin et non hodgkinien, ainsi que le myélome multiple.

Radiations : près de 400.000 travailleurs surveillés en France

Mais à de tels niveaux d’exposition, le risque global pour la santé reste toutefois faible, tempère l’étude. Il n’empêche : les chercheurs estiment que le lien avéré entre l'exposition totale aux radiations et ces maladies justifie pleinement une révision des normes de sécurité contre les radiations dans le secteur nucléaire, afin de protéger les travailleurs sur le long terme. En France, environ 393.000 travailleurs sont surveillés pour leur exposition potentielle aux rayonnements ionisants, selon les autorités. Parmi eux, seulement un quart sont des travailleurs effectivement exposés.

A noter qu’au-delà du secteur nucléaire, avec la montée en puissance de l’imagerie médicale, le nombre de salariés exposés chaque année aux rayonnements ionisants a augmenté dans le monde : 13 millions de personnes, selon le dernier bilan de l’Agence internationale de l’énergie atomique, repéré par Ouest France.