En France, les femmes et les enfants ne font pas assez d'activité physique

L'ESSENTIEL Les Français ne font pas assez d'activité physique d'après un nouveau rapport de Santé publique France.

Les femmes et les enfants sont particulièrement touchés par ce phénomène.

Pour les adultes, l’OMS recommande de pratiquer au moins 150 à 300 minutes d’activité physique d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’activité d’intensité vigoureuse par semaine.

"Les niveaux d’activité physique de la population française sont encore faibles, notamment chez les femmes et les enfants". C’est la conclusion d’un nouveau document publié par Santé publique France.

33 % des filles et 51 % des garçons de 6 à 17 ans font assez de sport

Seulement 33 % des filles et 51 % des garçons de 6 à 17 ans atteignent les recommandations officielles d’activité physique. Ces pourcentages varient selon le sexe, l’âge et le niveau de diplôme de l’adulte du ménage.

Plusieurs éléments ressortent de l’enquête concernant les enfants :

– les filles sont physiquement moins actives que les garçons ;

– les enfants les plus jeunes (6-10 ans) sont les plus actifs ;

– le niveau d’activité physique des enfants diminue après l’âge de 10 ans ;

– la proportion d’enfants physiquement actifs est plus faible au sein des ménages les moins diplômés.

La proportion de femmes physiquement actives a diminué

Par ailleurs, "53 % des femmes et 71 % des hommes de 18-74 ans atteignent les recommandations officielle d'activité physique avec de nombreuses disparités sociodémographiques et territoriales", peut-on également lire dans le compte-rendu.

"Contrairement aux hommes, la proportion de femmes physiquement actives a diminué entre 2006 et 2016. La proportion de femmes physiquement actives est ainsi inférieure à celle des hommes quels que soient l’âge ou le niveau de diplôme", indique le texte.

"La proportion d’hommes et de femmes physiquement actifs est plus faible chez les personnes les moins diplômées", précise aussi Santé publique France.

8 enfants sur 10 passent 2 heures et plus par jour devant un écran

La dernière partie de l’enquête porte sur les comportements sédentaires jugés "fréquents" par l’agence de santé.

8 enfants sur 10 passent 2 heures et plus par jour devant un écran, sachant que le temps quotidien passé devant les écrans est plus important chez les jeunes issus des ménages les moins diplômés. "Le temps quotidien passé par les enfants devant les écrans a augmenté de plus d’une heure entre 2006 et 2016", complète la synthèse.

"8 adultes sur 10 déclarent un temps d’écran de loisirs supérieur à 3 heures par jour et plus de 20 % passent plus de 7 heures assis par jour", constatent pour finir les experts en santé publique. "La sédentarité touche davantage les adultes les plus jeunes (18-39 ans) et les adultes résidant dans les agglomérations à forte densité", concluent-ils.

Activité physique : quelles sont les recommandations de l'OMS ?

Pour les enfants et les adolescents, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) recommande au moins 60 minutes d’activité physique modérée à vigoureuse par jour. "Ces activités devraient être principalement de type aérobie, mais inclure également des exercices qui renforcent les muscles et les os au moins trois fois par semaine", précise la Fondation Alzheimer.

Pour les adultes, l’OMS recommande de pratiquer au moins 150 à 300 minutes d’activité physique d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’activité d’intensité vigoureuse par semaine, en combinant des activités aérobies et des exercices de renforcement musculaire deux jours par semaine.