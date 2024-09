Quelle activité physique pratiquer en fonction de votre âge ?

L'ESSENTIEL La Fondation Alzheimer donne des exemples d’activités physiques adaptées à chaque tranche d’âge.

"Selon les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur l’activité physique et la santé, chaque âge a ses besoins spécifiques en matière d’exercice", explique-t-elle.

"Quel que soit votre âge, il est essentiel de rester actif pour soutenir votre santé physique et cognitive" ajoute-t-elle.

Dans un communiqué de presse, la Fondation Alzheimer souligne "l’importance de l’activité physique pour maintenir une bonne santé cognitive et réduire le risque de développer des maladies neurodégénératives".

Elle précise néanmoins que si l'âge n'est pas une limite pour pratiquer une activité physique, il doit tout de même être pris en compte dans le choix des sports pratiqués.

1/ Enfance et adolescence (5-17 ans) : "bâtir une base solide pour l’avenir"

Pour les enfants et les adolescents, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) recommande au moins 60 minutes d’activité physique modérée à vigoureuse par jour. "Ces activités devraient être principalement de type aérobie, mais inclure également des exercices qui renforcent les muscles et les os au moins trois fois par semaine", précise la Fondation Alzheimer.

Elle invite ainsi les parents à favoriser les jeux en plein air (football, basket-ball, tennis) les sports d’équipe, la natation, la danse et les arts martiaux.

2/ Age adulte (18-64 ans) : "maintenir la forme et prévenir les maladies"

Pour les adultes, l’OMS recommande de pratiquer au moins 150 à 300 minutes d’activité physique d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’activité d’intensité vigoureuse par semaine, en combinant des activités aérobies et des exercices de renforcement musculaire deux jours par semaine.



La Fondation Alzheimer recommande donc aux adultes français différents sports :

- La marche rapide. "Simple et accessible, la marche rapide est une excellente façon de rester actif, surtout pour ceux qui ont un emploi du temps chargé", explique-t-elle.

- La course à pied ou le cyclisme. "Ces activités augmentent l’endurance cardiovasculaire, améliorent la circulation sanguine et aident à gérer le stress", indique-t-elle.

- L’entraînement en salle de sport. "Lever des poids ou utiliser des machines de résistance renforce les muscles et les os, réduisant ainsi le risque de maladies chroniques" ajoute-t-elle.

- Le yoga et le pilates. "Ces pratiques sont idéales pour améliorer la flexibilité, renforcer le centre du corps et gérer le stress, contribuant ainsi à une meilleure santé mentale", rapporte-t-elle.

3/ Personnes âgées (65 ans et plus) : "maintenir l’autonomie et prévenir le déclin cognitif"

Pour les personnes âgées, l’OMS recommande de pratiquer 150 à 300 minutes d’activité physique d’intensité modérée par semaine, en ajoutant des mouvements qui améliorent l’équilibre et préviennent les chutes au moins trois fois par semaine. "Il est également important d’intégrer des exercices de renforcement musculaire deux jours par semaine", précise la Fondation Alzheimer.

L’organisation à but non lucratif invite donc les personnes âgées à faire :

- De la marche quotidienne, car "c’est une activité à faible impact qui aide à maintenir la mobilité, améliore la circulation et soutient la santé cardiovasculaire".

- Le Tai Chi, "car cet art martial doux est particulièrement recommandé pour améliorer l’équilibre, la coordination et la flexibilité tout en réduisant le risque de chutes".

- L’aqua-gym, car "l’exercice dans l’eau est idéal pour les personnes âgées. Il réduit la pression sur les articulations tout en offrant une résistance naturelle qui renforce les muscles".

- Le yoga doux, car "les postures de yoga adaptées aux seniors peuvent améliorer la flexibilité, la respiration et la détente tout en stimulant la concentration et la mémoire".



La Fondation Alzheimer termine son communiqué de presse en écrivant que "quel que soit votre âge, il est essentiel de rester actif pour soutenir votre santé physique et cognitive".