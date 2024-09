Boom de la myopie chez les enfants : la pandémie de Covid-19 en cause ?

L'ESSENTIEL La prévalence mondiale de la myopie infantile touche environ un tiers des enfants et des adolescents.

Les chercheurs s’attendent à ce qu’elle dépasse les 740 millions de cas d'ici 2050.

Ils évoquent un potentiel lien entre la pandémie de coronavirus et une détérioration accélérée de la vision chez les jeunes adultes.

La myopie est un problème de santé publique omniprésent, en particulier chez les jeunes. En effet, un enfant ou adolescent sur trois dans le monde souffrent actuellement d’une mauvaise vision au-delà d’une certaine distance. D’après une nouvelle étude, parue dans la revue British Journal of Ophthalmology, la prévalence mondiale de ce trouble oculaire devrait atteindre 740 millions de cas d'ici 2050 chez les patients de cette tranche d'âge.

En 33 ans, la prévalence globale de la myopie dans le monde a plus que triplé

Afin de parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l’université Sun Yat-sen (Chine) ont voulu estimer la prévalence actuelle et future de la myopie jusqu'en 2050 chez les jeunes de 5 à 19 ans. Pour cela, ils se sont appuyés sur toutes les recherches et tous les rapports gouvernementaux publiés jusqu'en juin 2023. L’équipe a inclus 276 cohortes, impliquant 5.410.945 enfants et adolescents, provenant de 50 pays d'Asie, d'Europe, d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique du Nord et d'Amérique latine. Au total, 1.969.090 cas de myopie ont été enregistrés.

Les résultats ont révélé que la prévalence globale de la myopie a plus que triplé entre 1990 et 2023, passant de 24 % en 1990-2000 à 25 % en 2001-2010, suivie d’augmentations beaucoup plus marquées à 30 % en 2011-2019 et à 36 % en 2020-2023, soit environ un enfant ou un adolescent sur trois. Selon les données, certains facteurs étaient associés à une prévalence plus élevée, notamment le fait de vivre en Asie de l'Est (35 %) ou dans les zones urbaines (29 %), le sexe féminin (34 %), l'adolescence (47 %) et le niveau d'études secondaires (46 %).

"Les projections indiquent que cette prévalence devrait atteindre 36,59 % en 2040 et 39,80 % en 2050, dépassant ainsi les 740 millions de cas", ont signalé les auteurs. Dans le détail, la prévalence globale de ce trouble oculaire devrait être plus élevée chez les filles et les jeunes femmes que chez les garçons et les jeunes hommes : 33 % contre 31 % en 2030, 40 % contre 35,5 % en 2040 et 42 % contre 37,5 % en 2050.

Myopie : un potentiel lien entre la pandémie et une détérioration accélérée de la vision des enfants

D’après les scientifiques, cette recherche montre que l’épidémie de coronavirus, plus précisément les confinements successifs, a eu un impact négatif sur la vue des enfants. "De plus, une corrélation entre la durée de l'éducation et l'apparition de la myopie a été observée, suggérant que la mise en œuvre précoce de l'éducation formelle dans certains pays d'Asie de l'Est pourrait potentiellement servir d'élément contributif. À l'inverse, les populations africaines présentent une prévalence plus faible de la myopie, probablement attribuée à des taux d'alphabétisation plus faibles et à un début tardif de l'éducation formelle, qui se produit généralement entre 6 et 8 ans pour la plupart des enfants."

Pour expliquer les différences de prévalence entre les sexes, l’équipe indique que les filles atteignent la puberté plus rapidement que les garçons et ont tendance à passer moins de temps à l'extérieur et plus de temps à des activités de proximité. "Malgré les limites connues, compte tenu de la taille importante de l'échantillon inclus, nos estimations de la prévalence de la myopie sont considérées comme proches du chiffre précis. Il est crucial de reconnaître que la myopie pourrait devenir un fardeau sanitaire mondial à l'avenir", ont conclu les auteurs.