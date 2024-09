Une Française a frôlé la cécité à cause d’une teinture capillaire

L'ESSENTIEL La Française de 61 ans a signalé une vision progressivement floue dans les yeux "quelques jours après s'être teint les cheveux avec une lotion capillaire contenant des amines aromatiques", en l’occurrence de la "paraphénylènediamine".

La sexagénaire a changé de marque de teinture, sans amines cette fois, et sa vision est revenue à 100 % en un mois. Ce n'est pas la première fois que la coloration pour cheveux est associée à la rétinopathie : trois cas antérieurs ont été signalés en 2022.

Les produits à base d’amines aromatiques tels que la paraphénylènediamine, classée toxique par l’INRS, "viendraient ‘perturber’ une voie neurochimique essentielle à la santé", selon les chercheurs.

Une Française de 61 ans a développé une rétinopathie la privant partiellement de sa vision après avoir utilisé une teinture capillaire contenant un certain type d’ingrédient qui viendrait "perturber une voie neurochimique essentielle à la santé". L’histoire, qui date de quelques années, a été rapportée cette semaine par l’équipe du Dr Nicolas Chirpaz, ophtalmologiste à l'hôpital Edouard Herriot, à Lyon, dans la revue JAMA Ophthalmology.

Une teinture pour cheveux à l’origine d’une rétinopathie

La sexagénaire, sans antécédents de troubles de la vue, a consulté les médecins avec une vision progressivement floue dans les deux yeux "quelques jours après s'être teint les cheveux avec une lotion capillaire contenant des amines aromatiques", en l’occurrence de la "paraphénylènediamine", selon un communiqué. La femme souffrait de "multiples décollements rétiniens" qui ressemblaient aux dommages pouvant survenir dans les rétinopathies liées à certaines enzymes trouvées dans l'œil. Ses yeux présentaient également un "épaississement malsain de la rétine neurosensorielle".

Une série de tests ont alors été réalisés pour exclure toutes les causes possibles, comme des infections et même le cancer. En fin de compte, les dommages rétiniens ont bel et bien été "diagnostiqués sur la base de l'association temporelle entre les symptômes et l'exposition à la teinture capillaire", a conclu l’équipe de médecins. La femme a d’ailleurs immédiatement changé de marque de teinture, sans amines cette fois, et sa vision est revenue à 100 % en l’espace d’un mois. "Quatre ans plus tard, la patiente n'a connu aucune récurrence."

Une substance chimique toxique en cause

Les auteurs de l’étude précisent que ce n'est pas la première fois que la coloration pour cheveux est associée à la rétinopathie : trois cas antérieurs ont été signalés en 2022 chez des femmes d'âge moyen après une exposition à des teintures capillaires contenant des amines aromatiques. Selon l’hypothèse la plus probable, "les produits à base d’amines aromatiques tels que la paraphénylènediamine viendraient 'perturber' une voie neurochimique essentielle à la santé de ce que l'on appelle les cellules de l'épithélium pigmentaire rétinien (EPR)".

A noter que l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), qui intervient dans la santé au travail et la prévention des risques professionnels, classe la paraphénylènediamine comme une substance chimique "toxique en cas d'ingestion, de contact cutané, d’inhalation", qui peut "provoquer une allergie cutanée" et "une sévère irritation des yeux". Si la paraphénylènediamine est une substance interdite depuis 2005 par la législation européenne dans tous les cosmétiques destinés à être en contact avec la peau, elle demeure autorisée, notamment en France, dans les colorations pour cheveux si sa concentration ne dépasse pas 6 %.

Les cas de rétinopathie associés à l’exposition aux amines aromatiques de teinture capillaire sont rares, mais les médecins doivent donc rester ouverts à cette possibilité lorsque des personnes se présentent avec une rétinopathie non expliquée, concluent les chercheurs français.