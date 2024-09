Première greffe mondiale : un an après, l'œil de James réagit à la lumière

L'ESSENTIEL Alors qu'il travaillait comme monteur de lignes en juin 2021, Aaron James a reçu une décharge électrique à haute tension qui lui a arraché le côté gauche du visage.

Insatisfait de sa première reconstruction faciale, il s'est tourné vers une technique très avancée qui vise la transplantation totale des éléments visage.

Cela lui a notamment permis de bénéficier de la greffe d'un œil, qui, un an après, s'est mis à fonctionner partiellement.

C’est une première dans le monde de la greffe. Un an après avoir reçu un œil d'un donneur compatible, un homme a vu sa nouvelle rétine réagir à la lumière.

Connu sous le nom d’Aaron James, l’individu en question est un vétéran militaire de 46 ans originaire de l'Arkansas. Alors qu'il travaillait comme monteur de lignes en juin 2021, il a reçu une décharge électrique à haute tension qui lui a fait perdre son œil gauche, sa paupière gauche, son nez, ses lèvres et une grande partie de son tissu facial.

Une reconstruction du visage "classique" a alors été effectuée, précédée par l'ablation du globe oculaire qui était trop gravement endommagé pour être sauvé et qui causait des douleurs au patient.

Greffe de l'œil : l'opération a été réalisée en mai 2023

Bien que James se soit par la suite bien rétabli de toutes ces opérations, il a continué à éprouver des difficultés importantes en raison des cicatrices et des dommages causés à ses voies nasales. Pour essayer d’améliorer son sort, il a fini par s'adresser une équipe new yorkaise spécialisée dans les allogreffes de tissus composites vascularisés (ACV), une technique très avancée qui vise la transplantation totale des éléments visage.

A la suite de sa demande, l'équipe chirurgicale a estimé que le cas de James pouvait se prêter à une greffe d'œil ainsi qu'à une greffe partielle de visage, mais elle lui a également précisé qu'il s'agissait d'une procédure expérimentale. Il était notamment entendu avec lui qu’il y avait un risque d'endommager l'œil droit fonctionnel et des contraintes habituellement liées à une transplantation (telles que la nécessité de prendre des immunosuppresseurs à vie, NDLR).

Malgré tous ces risques et après avoir évaluer le pour et le contre, James a finalement décidé de repasser sur le billard. L'opération a été réalisée en mai 2023 à la suite de l’identification d’un donneur compatible.

Greffe : "les progrès que nous avons constatés avec l'œil sont exceptionnels"

Lors d'un premier rapport cinq mois plus tard, le chirurgien transplanteur Bruce E. Gelb a déclaré : "les progrès que nous avons constatés avec l'œil sont exceptionnels, surtout si l'on considère que nous avons une cornée viable associée à une rétine présentant un flux sanguin important".

Aujourd'hui, plus d'un an après l’opération, l'équipe a pu effectuer de nouveaux tests plus approfondis. La première bonne nouvelle est que le tissu transplanté a continué à survivre et que James n'a pas subi de rejet immunitaire. D'un point de vue esthétique, les résultats de la greffe sont par ailleurs bien meilleurs que ceux de la reconstruction initiale, et James a déclaré que sa qualité de vie s'était améliorée.

En ce qui concerne la fonction de l'œil, les médecins rapportent que James ne voit toujours pas du côté gauche (ce qui était attendu). Cependant, ils indiquent que les "évaluations ophtalmologiques ont montré plusieurs résultats potentiellement positifs". En effet, la tension oculaire se situe dans la plage normale, l'apport sanguin continue d'être bon et une partie de la structure de la rétine a été conservée. En outre, il a été démontré que la rétine réagissait à la lumière.

"De nombreux experts ne pensaient pas que nous en serions là, mais nous avons réussi à transplanter et à maintenir un œil sans rejet immunitaire", a déclaré le Dr Eduardo D. Rodriguez dans un communiqué de presse. "Le prochain défi consiste à comprendre comment restaurer la vue", termine-t-il.

Le compte-rendu détaillé dans cet article a été publié dans le Journal of the American Medical Association.