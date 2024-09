Comment les thérapies comportementales et cognitives soulagent la dépression

L'ESSENTIEL L’étude a inclus 108 adultes diagnostiqués à la fois d’une dépression majeure et d’une obésité. Seuls 17 % des patients ont réagi favorablement aux antidépresseurs.

Si la thérapie comportementale et cognitive n'a pas fonctionné pour tout le monde, 32 % des participants y ont répondu favorablement, ce qui signifie que la gravité de leurs symptômes a diminué de moitié ou plus.

Selon les scientifiques, l'apprentissage de leur cerveau a pu, grâce à la thérapie, traiter l'information plus efficacement.

Les thérapies comportementales et cognitives (TCC) sont une forme de psychothérapie qui aide les personnes à identifier et à modifier les schémas de pensée négatifs pour renforcer les comportements sains et surmonter les émotions. Elles constituent aujourd’hui l’un des traitements les plus courants de la dépression. Une nouvelle étude publiée dans la revue Science Translational Medicine confirme qu’elle peut entraîner des changements durables dans le cerveau, et ainsi réduire les symptômes dépressifs plus efficacement que les antidépresseurs chez bon nombre de patients.

La thérapie de résolution des problèmes contre la dépression

Dans le cadre d’un essai clinique, les chercheurs de la Stanford University School of Medicine (Etats-Unis) ont évalué les effets d’une TCC appelée thérapie de résolution des problèmes (TRP), conçue pour améliorer les compétences cognitives utilisées pour planifier, dépanner et régler des informations non pertinentes. "Un thérapeute guide les patients dans l'identification des problèmes de la vie réelle (un conflit avec un colocataire, par exemple), des solutions et des choix possibles", précise un communiqué.

Ces compétences cognitives dépendent d'un ensemble spécifique de neurones qui fonctionnent ensemble, connu sous le nom de circuit de contrôle cognitif. Des travaux antérieurs ont montré qu'un quart des personnes souffrant de dépression ont un dysfonctionnement de leur circuit de contrôle cognitif – soit trop ou trop peu d'activité cérébrale.

Des antidépresseurs trop peu efficaces chez certains patients

L’étude a inclus 108 adultes diagnostiqués à la fois de dépression majeure et d’obésité, une combinaison de symptômes qui indique souvent des problèmes avec le circuit de contrôle cognitif. Seuls 17 % des patients avec ce profil réagissent favorablement aux antidépresseurs, "un taux de réponse lamentable". Parmi les participants, 59 ont suivi un programme d'un an de thérapie de résolution de problèmes, en complément de leurs soins habituels (médicaments, visites chez le médecin traitant...). Les 49 autres n'ont reçu que des soins classiques.

Les volontaires ont subi des scanners cérébraux à IRM fonctionnelle au début de l'étude, puis après deux mois, six mois, 12 mois et 24 mois. Pendant chaque examen, ils devaient non seulement remplir des questionnaires visant à évaluer leurs symptômes dépressifs et leur facultés cognitives, mais aussi effectuer un test qui consiste à appuyer ou ne pas appuyer sur un bouton en fonction d’un texte à l’écran – une tâche qui engage le circuit de contrôle cognitif. L’objectif : évaluer les changements dans l'activité de ce circuit tout au long de l'étude. "Nous voulions voir si ce type de TCC pouvait moduler le circuit de contrôle cognitif", expliquent les chercheurs.

Une réduction des symptômes de dépression chez un tiers des participants

Si, comme pour tout autre traitement de la dépression, la TRP n'a pas fonctionné pour tout le monde, 32 % des participants ont répondu à la thérapie, ce qui signifie que la gravité de leurs symptômes a diminué de moitié ou plus. "C'est une énorme amélioration par rapport au taux de réponse de 17 % pour les antidépresseurs."

Lorsque les chercheurs ont examiné les scanners cérébraux des volontaires n’ayant reçu que des soins habituels, ils ont constaté qu’"un circuit de contrôle cognitif devenu moins actif au cours de l'étude était en corrélation avec une détérioration de la capacité de résolution de problèmes". A l’inverse, dans le groupe bénéficiant d’une TCC, "une activité diminuée était corrélée à une capacité accrue de résolution de problèmes".

Cela peut être dû, selon les scientifiques, à l'apprentissage de leur cerveau qui a pu, grâce à la thérapie, traiter l'information plus efficacement. "Nous pensons qu'ils ont un traitement cognitif plus efficace, ce qui signifie qu'ils ont maintenant besoin de moins de ressources dans le circuit de contrôle cognitif pour faire le même comportement. Avant la thérapie, leur cerveau travaillait plus dur ; maintenant, il travaille plus intelligemment."