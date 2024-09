Vacances : une hausse des noyades portée par la météo

L'ESSENTIEL Entre le 16 juillet et le 15 août 2024, 576 noyades ont été recensées soit une augmentation de 41 % par rapport à la même période en 2023.

Pour l’ensemble de la période estivale (1er juin et le 21 août 2024), 983 noyades ont eu lieu en France dont 268 suivies de décès.

Pour les experts de Santé Publique France, il est impératif de poursuivre la prévention sur le risque de noyades à tous les âges.

Si les noyades étaient moins nombreuses en juin et juillet par rapport à l’année précédente, la période du 16 juillet au 15 août a enregistré une hausse des drames. Selon le dernier bulletin de Santé Publique France publié le 30 août 2024, 576 noyades ont été recensées entre mi-juillet et mi-août. Cela représente une augmentation de 41 % par rapport à la même période en 2023.

Une hausse des noyades en France entre mi-juillet et mi-août

Pour les experts de l’agence nationale de santé française, cette hausse des noyades peut s’expliquer par les conditions climatiques. En effet, trois vagues de fortes chaleurs se sont succédées. Selon les régions, le thermomètre a dépassé le seuil des 40 °C. De plus, sur les 576 noyades recensées sur ces deux quinzaines, 146 ont entraîné la mort de la victime. Cela représente une hausse des décès de 34 % par rapport à la même période l’année dernière (109 décès).

Entre le 1er juin et le 21 août 2024, 983 noyades en France ont été enregistrées, dont 268 suivies de décès. "Le nombre total de noyades recensées sur la période de surveillance en 2024 est resté stable par rapport à la même période en 2023. De même, la proportion de noyades suivies de décès (nombre de décès rapporté au nombre total de noyades) a été stable entre les deux années (25 % en 2023 et 27 % en 2024)", ajoute le rapport.

Noyades en France : qui sont les victimes ?

Lors de cet été 2024, les adultes ont été les principales victimes de noyade. Ils ont représenté 52 % des cas entre début juin et le 21 août 2024. Les plus jeunes ne sont pas épargnés pour autant : 32 % de ces accidents concernaient les moins de 6 ans, et 16 % les 6-17 ans.

La proportion de noyades suivies de décès est plus importante aussi chez les adultes (46 % contre 6 % chez les moins de 6 ans). Par ailleurs, la moitié des décès par noyade (quel que soit l’âge de la victime) ont eu lieu en cours d’eau ou plan d’eau. Néanmoins, "les décès par noyade chez les mineurs ont davantage eu lieu en piscine privée et chez les adultes en mer (environ le tiers des décès pour ces deux catégories d’âge)", précise le bilan.

Sans grande surprise, ce sont les régions du sud et côtières qui ont connu le plus grand nombre d’accidents de ce type. Entre le 1er juin et le 21 août, il a été enregistré 233 noyades en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 138 en Nouvelle-Aquitaine, 125 en Occitanie et 96 en Auvergne-Rhône-Alpes. "Ces régions regroupent plus de la moitié des noyades (60 %) et des noyades suivies de décès (56 %). Elles sont parmi les plus touristiques de l’hexagone, et outre leur façade maritime pour trois d’entre elles, elles concentrent la majorité des piscines privées familiales françaises et un nombre important de cours d’eau et plans d’eau."

Pour Santé Publique France, le nombre de noyades et de décès reste élevé et concernent tous les âges et tous les lieux. Les experts estiment que ce rapport souligne "la nécessité de poursuivre la prévention sur le risque de noyade à tous les âges, particulièrement pendant les périodes de fortes chaleurs et tant que les conditions de baignade resteront favorables".

Baignade : conseils de prévention

Si la majorité de la France a fait sa rentrée, le bilan de Santé Publique France rappelle que la prudence est de mise lors des baignades. Si vos proches ou vous avez la possibilité de faire un plongeon pendant les derniers beaux jours de l’année 2024, il est important de suivre ses recommandations de prévention.

Pour les adultes :

se renseigner sur les conditions météorologiques ;

respecter les consignes de sécurité et les interdictions de baignade ;

privilégier les zones surveillées, sécurisées par des sauveteurs professionnels ;

reporter sa baignade en cas de trouble physique : fatigue, problèmes de santé, frissons… ;

éviter toute consommation d’alcool avant de nager ;

prévenir un proche avant de se baigner ;

rentrer dans l’eau progressivement en mouillant sa tête, sa nuque et son ventre pour éviter les chocs thermiques particulièrement lorsque la différence de température entre l'eau et l'air est importante.



Pour les enfants :

les adultes doivent surveiller de manière active et permanente les jeunes enfants ;

il ne faut jamais les quitter des yeux quand ils jouent au bord de l’eau ;

il est préférable de se baigner avec les jeunes enfants lorsqu’ils sont dans l’eau ;

un seul adulte par enfant est désigné pour la surveillance pendant la baignade.

Par ailleurs, savoir nager et être familiarisé au milieu aquatique font partie des meilleurs moyens pour éviter les difficultés dans l’eau. Alors pourquoi pas profiter de la rentrée pour s’inscrire à des cours de natation ? De nombreuses piscines proposent des séances de bébés nageurs, des cours pour les enfants, et même les adultes. Comme le rappelle Santé Publique France, “il n’est jamais trop tard pour commencer à apprendre à nager”.