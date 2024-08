L'OMS lance un appel urgent pour financer la lutte contre l'épidémie mondiale de mpox

L'ESSENTIEL Depuis le 14 août dernier, l'OMS est mobilisée contre l'épidémie de mpox, la variole du singe.

Le coût du plan stratégique mondial contre cette épidémie fait apparaître un besoin de 135 millions de dollars.

L'Organisation a besoin en urgence de 87,4 millions de dollars et fait appel aux donateurs.

Le 14 août dernier, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence sanitaire mondiale en réponse à l'épidémie de mpox, anciennement connue sous le nom de variole du singe. Face à l'ampleur de cette crise sanitaire, l'OMS a besoin de 87,4 millions de dollars sur les six prochains mois, de septembre 2024 à février 2025, pour collaborer avec les pays, les partenaires et les autres acteurs afin de contenir et stopper la propagation du virus.

Contre le mpox, priorité à la surveillance et à la recherche

Ces fonds permettront à l'OMS de mettre en œuvre des actions cruciales détaillées dans le Plan stratégique mondial de préparation et de réponse (SPRP), publié le 26 août 2024. Ce plan est un cadre global élaboré pour orienter la réponse mondiale face au mpox. Il met l'accent sur des axes essentiels tels que la surveillance, la recherche, l'accès équitable aux contre-mesures médicales, et l'autonomisation des communautés affectées.

Un appel aux donateurs pour répondre à l'épidémie de mpox

Les 87,4 millions de dollars requis seront répartis entre le siège de l'OMS, ses bureaux régionaux et nationaux, pour coordonner la réponse, fournir une assistance technique, gérer les opérations et livrer les fournitures médicales nécessaires.

L'OMS exhorte les donateurs à financer de manière urgente l'intégralité de la réponse au mpox pour empêcher une propagation accrue et protéger les populations les plus vulnérables.

Eviter une crise mondiale

À noter que le Plan stratégique mondial mentionne un besoin total de 135 millions de dollars. Ce montant représente le budget estimé pour le soutien international aux réponses nationales contre le mpox, incluant les 87,4 millions de dollars nécessaires à l'OMS pour mettre en œuvre ce plan. La mobilisation rapide de ces fonds est cruciale pour stopper cette épidémie et éviter une crise sanitaire mondiale encore plus grave.