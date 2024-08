Nuage de dioxyde de soufre sur la France : «Pas de danger pour la santé»

L'ESSENTIEL Jusqu’à ce mardi 27 août, un nuage de dioxyde de soufre, qui n’est pas visible à l’œil nu mais peut être perçu olfactivement, traverse le ciel français.

Alors que ce dimanche, les émanations issues d’un volcan islandais, le Sundhnuksgigarod, étaient plus importantes des régions océaniques au Benelux, ce lundi, elles sont plus élevées dans le sud de l’Hexagone.

D’après Météo Express, "les concentrations restent très modestes, notamment près du sol, et elles ne représentent pas de danger pour la santé."

Vous avez senti une odeur d’œuf pourri ce dimanche ? C’est à cause d’un nuage de dioxyde de soufre, qui est invisible à l’œil nu. Ce dernier provient d’un volcan d’Islande, le Sundhnuksgigarod. Cette montagne, formée par des réactions magmatiques et de laquelle s'échappe de la lave en fusion, est entré en éruption le jeudi 22 août. "Plusieurs fissures se sont ouvertes, dégageant de grandes quantités de lave mais aussi de grandes quantités de dioxyde de soufre. Le flux s’est orienté au nord-ouest", peut-on lire sur le site internet de Météo Express.

Ce nuage de dioxyde de soufre a atteint la France samedi soir et s’est étalé sur une grande partie du territoire hier. "Les concentrations les plus importantes sont observées des régions océaniques au Benelux." Ce lundi 26 août, les émanations du volcan islandais sont plus élevées dans le sud du pays avant que le soufre ne se dilue dans l’atmosphère durant les prochains jours.

Yeux, voies respiratoires : à forte concentration, le dioxyde de soufre peut causer des irritations

Pour rappel, le dioxyde de soufre est un polluant, pénétrant dans l’organisme par inhalation, historiquement émis lors de la combustion du pétrole et du charbon. D’après Airparif, organisme agréé par le ministère de l'Environnement pour la surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France, ce dernier affecte le système respiratoire, le fonctionnement des poumons et provoque des irritations oculaires. L’inflammation de l’appareil respiratoire entraîne de la toux, une production de mucus, une exacerbation de l’asthme, des bronchites chroniques et une sensibilisation aux infections respiratoires.

En effet, selon l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), l’exposition prolongée au dioxyde de soufre augmente l'incidence de pharyngite et de bronchite chronique. Les effets pulmonaires sont augmentés par la présence de particules respirables, le tabagisme et l'effort physique. L'inhalation de ce polluant peut aussi aggraver un asthme préexistant et les maladies pulmonaires inflammatoires ou fibrosantes

Nuage de dioxyde de souffre : "Le taux est limité et ne représente pas de danger pour la santé"

Cependant, le site de prévision météorologiques, Météo Express, se veut rassurant. "Les concentrations qui concernent la France restent très modestes, notamment près du sol. Ainsi, elles ne représentent pas de danger pour la santé. Inutile de vous enfermer chez vous." Des informations corroborées par le météorologue Guillaume Séchet. "Le taux de SO2 est limité et ne représente pas de danger pour la santé (même si certains médias britanniques ont averti la population)", a-t-il écrit dans une publication sur son compte X.