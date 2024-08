Guerre en Ukraine : un lourd tribut sur le système de santé

L'ESSENTIEL 1940 attaques : l’OMS a confirmé un nombre record d’attaques contre les infrastructures de santé en Ukraine depuis février 2022.

Impact humain : une forte augmentation des décès et des blessures parmi les travailleurs de la santé et les patients en 2024.

Résilience : malgré les attaques incessantes, le système de santé ukrainien continue de fonctionner, soutenu par l’OMS et d'autres partenaires humanitaires.

Le lundi 19 août 2024, jour de la Journée mondiale de l’aide humanitaire, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a tiré la sonnette d’alarme sur une situation dramatique en Ukraine. Depuis le 24 février 2022, date du début de l'invasion à grande échelle par la fédération de Russie, l’OMS a enregistré un total de 1940 attaques contre les infrastructures de santé dans le pays. Un chiffre glaçant qui marque un record jamais atteint dans aucune autre agence humanitaire à travers le monde.

Une violence croissante et aveugle

La guerre en Ukraine ne montre aucun signe de répit, et les infrastructures de santé sont en première ligne. Parmi les 1940 attaques confirmées par l’OMS, 86 % ont visé directement des établissements de santé, dont beaucoup ont été gravement endommagés par des armes lourdes. Depuis décembre 2023, la fréquence de ces attaques a encore augmenté, se produisant désormais presque quotidiennement.

Cette escalade de la violence a des conséquences désastreuses pour les populations vivant près des zones de combat. L’accès aux soins de santé est devenu extrêmement difficile, augmentant ainsi le risque de maladies et de décès, non seulement dans ces régions, mais aussi dans le reste du pays. Depuis février 2022, environ 200 ambulances par an ont été détruites ou endommagées par des bombardements.

Selon le Dr Jarno Habicht, représentant de l’OMS en Ukraine, "nous observons cette année une recrudescence des attaques en double frappe", une tactique cruelle consistant à frapper une cible, puis à frapper à nouveau lorsque les secouristes arrivent sur place. "Nous perdons des collègues – médecins, infirmières, ambulanciers. En 2024, beaucoup plus de travailleurs de la santé ont été blessés qu'auparavant."

Des conséquences humanitaires dévastatrices

Les données recueillies par l’OMS révèlent une augmentation alarmante du nombre de victimes parmi les travailleurs de la santé et les patients. En 2023, 24 décès avaient été enregistrés. En seulement sept mois et demi de 2024, ce nombre a grimpé à 34. De plus, le nombre de blessés cette année a non seulement dépassé les chiffres de 2023, mais aussi ceux de 2022, atteignant déjà 229 personnes.

Les attaques touchent tous les niveaux de soins, avec un impact particulièrement lourd sur les services de soins secondaires et d’urgence. Une attaque sur cinq contre les soins secondaires a entraîné des blessures, et pour les soins d’urgence, ce chiffre grimpe à une attaque sur deux.

Face à cette crise, l'OMS continue de fournir une aide humanitaire vitale. Depuis le début de la guerre, elle a distribué environ 3750 tonnes de fournitures médicales, y compris des ambulances, des médicaments et des générateurs, dans différentes régions du pays. En 2024, l’OMS concentre ses efforts sur les besoins de 3,4 millions de personnes.

Un système de santé résilient mais sous pression

Malgré ces attaques incessantes, le système de santé ukrainien fait preuve d'une résilience remarquable. Dans les zones contrôlées par le gouvernement, les autorités de santé continuent de répondre rapidement aux besoins, malgré les défis considérables. Les organisations humanitaires complètent les efforts locaux pour garantir l’accès aux soins, en particulier dans les zones proches du front et pour les populations déplacées à l'intérieur du pays.

Le Dr Habicht a rendu hommage aux travailleurs de la santé ukrainiens, qualifiés de "véritables héros" pour leur dévouement face à des conditions extrêmement difficiles. "Malgré les attaques incessantes, malgré tous les défis, ils se montrent à chaque fois à la hauteur de la situation. À l’occasion de la Journée mondiale de l’aide humanitaire comme tous les jours, l’OMS leur rend hommage et s’engage à leur apporter son soutien, aujourd’hui et en tout temps."

(D’après un communiqué de presse de l’OMS)

Édito politique : L'urgence d'une action concertée face à l'inhumanité

Par le Dr Jean-François Lemoine

La guerre en Ukraine franchit aujourd'hui un seuil insupportable. Avec 1940 attaques contre les infrastructures de santé recensées par l’OMS, nous assistons à une escalade de la barbarie qui bafoue les principes les plus fondamentaux du droit humanitaire. En ciblant les hôpitaux, les ambulances, et ceux qui incarnent l’espoir de survie, cette guerre plonge l’Europe dans une ère sombre où l’humanité elle-même est attaquée.



Les chiffres sont glaçants : chaque jour, les professionnels de santé risquent leur vie pour soigner, pour sauver, pour maintenir une lueur d’espoir bien précaire. Mais que fait la communauté internationale ? Se contenter de dénoncer ces atrocités ne suffit plus. Il est temps d’agir avec fermeté et de traduire les responsables de ces crimes devant la justice internationale.



Il ne s’agit plus seulement d’un conflit territorial, mais d’une attaque systématique contre la dignité humaine. Si nous restons silencieux, nous devenons complices de cette horreur. Aujourd’hui, la France, l’Europe, et le monde doivent unir leurs voix et leurs actions pour mettre fin à cette tragédie. L'histoire nous jugera sur notre réponse à cet appel désespéré.