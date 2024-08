La constipation est un facteur de risque important d’événements cardiaques majeurs

L'ESSENTIEL Les patients souffrant de constipation ont deux fois plus de risques de souffrir d'un événement cardiaque majeur que ceux qui n’en étant pas atteints.

Les adultes hypertendus touchés par la constipation présentaient un risque accru de 34 % de crises cardiaques, d’AVC et d'insuffisance cardiaque par rapport aux personnes souffrant uniquement d'hypertension.

"Des corrélations génétiques positives ont été identifiées entre la constipation et diverses formes d’événements cardiaques indésirables majeurs", ont révélé les auteurs.

"Souvent négligée, la constipation, un problème de santé courant qui touche environ 14 % de la population mondiale, en particulier les personnes âgées et les femmes, a un impact sur la santé cardiovasculaire." C’est ce qu’ont récemment suggéré des scientifiques de l'université Monash (Australie). Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude au cours de laquelle ils ont voulu comprendre quels facteurs de risque, autres que ceux traditionnels comme l’hypertension, l’obésité ou le tabagisme, contribuent aux événements cardiaques indésirables majeurs.

"La constipation peut exacerber les risques cardiovasculaires associés à l'hypertension"

Dans le cadre de leurs travaux, publiés dans la revue American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, l’équipe a émis une hypothèse selon laquelle que la constipation est un facteur de risque, étant donné qu’elle "présente des facteurs de risque communs avec l'hypertension et est associée à un risque accru de plusieurs maladies cardiovasculaires." Pour mener à bien leurs recherches, les chercheurs ont analysé les données de 408.354 personnes pour examiner la contribution de cette difficulté à évacuer les selles au risque de syndrome coronarien aigu, d'accident vasculaire cérébral et d'insuffisance cardiaque. "Nous avons également évalué les corrélations génétiques entre la constipation et les événements cardiaques indésirables majeurs", ont précisé les auteurs.

Au total, 23.814 cas de constipation ont été identifiés. Les résultats ont montré que, par rapport aux personnes ayant des habitudes intestinales normales, celles souffrant de constipation étaient plus de deux fois plus susceptibles de souffrir d'un événement cardiaque majeur. En outre, l'étude a mis en évidence un lien particulièrement inquiétant entre la constipation et l'hypertension. Selon l’équipe, les patients hypertendus qui souffraient également de constipation présentaient un risque accru de 34 % d'événements cardiaques par rapport aux adultes atteints uniquement d'hypertension. "Ainsi, la constipation peut exacerber les risques cardiovasculaires associés à l'hypertension, augmentant ainsi la probabilité de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux", a déclaré Francine Marques, qui a participé aux travaux.

Constipation, maladies cardiovasculaires : "des facteurs génétiques communs" en cause

Les scientifiques ont également exploré les liens génétiques entre la constipation et les maladies cardiovasculaires. "Des corrélations génétiques positives ont été identifiées entre la constipation et diverses formes d’événements cardiaques indésirables majeurs, ce qui indique que des facteurs génétiques communs peuvent être à l'origine de ces deux affections. Cette découverte ouvre de nouvelles voies de recherche sur les mécanismes sous-jacents qui relient la santé intestinale et la santé cardiaque", a expliqué Leticia Camargo Tavares, co-auteure de l'étude.

D’après les auteurs, "les implications de cette étude sont considérables". Dans les conclusions, ils soulignent la nécessité de poursuivre les recherches afin d'explorer le lien de cause à effet entre la constipation et les événements cardiaques indésirables et d'identifier les voies biologiques spécifiques impliquées. "L'un de ces mécanismes pourrait passer par un intestin qui fuit."