La constipation augmente les risques d’hypertension et d'AVC

L'ESSENTIEL La constipation pourrait être un facteur de risque d'hypertension et d'événements cardiovasculaires tels que les accidents vasculaires cérébraux chez les personnes âgées de plus de 60 ans.

Ce trouble de santé courant augmente en effet de 96 % les risques d'hypertension et d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral et de tous les événements cardiovasculaires d’après une étude.

Les événements cardiovasculaires sont encore responsables de plus de 30 % des décès dans le monde.

La constipation, un facteur de risque de maladies cardiovasculaires et d’hypertension ? Oui si on en croit les résultat d’une étude publiée dans Scientific Reports.

La constipation augmente les risques d'hypertension, de crises cardiaques et d'AVC

D’après les recherches approfondies menées par l'université La Trobe sur plus d'un demi-million d'admissions à l'hôpital dans l'État de Victoria en Australie, les patients souffrant de constipation présentaient un risque d'hypertension presque deux fois plus élevé que les autres malades.

Même s’il n'est pas certain que la constipation soit une cause directe d'hypertension chez les patients âgés, une telle relation est plausible. En effet, la constipation entraîne "une augmentation de l'absorption d'eau par l'intestin, des modifications du microbiote et une inflammation, autant d'éléments qui pourraient conduire à l'hypertension", a déclaré un des directeurs de l’étude, le professeur Chris Sobey.

Les patients constipés étaient en outre plus susceptibles de souffrir d'événements cardiovasculaires majeurs tels qu'une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral (AVC).

Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde

L’étude a porté sur 541.172 patients hospitalisés âgés de plus de 60 ans, dont 15,2 % souffraient de constipation. Elle a révélé que ce trouble était associé à un risque accru de 96 % d'hypertension et à un risque accru d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral et de tous les événements cardio-vasculaires.

De plus, les participants souffrant à la fois de constipation et d'hypertension présentaient un risque d'événements cardio-vasculaires supérieur de plus de 500 % à celui des malades ne souffrant d'aucune de ces deux affections. Ces relations étaient similaires chez les hommes et les femmes.

Maladies cardiovasculaires : il est essentielle d'identifier leurs facteurs de risque non traditionnels

D’après le professeur Grant Drummond, un des directeurs de l’étude, malgré les efforts déployés pour modifier les facteurs de risque traditionnels des maladies cardio-vasculaires (MCV) par des interventions sur le mode de vie et des médicaments, les événements cardio-vasculaires sont encore responsables de 32 % des décès dans le monde, dont 85 % sont dus à des crises cardiaques ou à des accidents vasculaires cérébraux (AVC).

"Par conséquent, il est essentiel d'identifier les facteurs de risque non traditionnels des maladies cardio-vasculaires et d'élaborer des stratégies pour y remédier afin de réduire davantage la morbidité et la mortalité associées à ces maladies", a-t-il déclaré.

La constipation pourrait donc faire partie des moyens efficaces sur lesquels agir.