Crampes, ballonnements, maux de ventre : la constipation perturbe le quotidien des femmes

L'ESSENTIEL 27 % des femmes risquent de peu manger durant les fêtes de fin d’année à cause de leur constipation.

La constipation a un impact sur la vie amoureuse et professionnelle des femmes.

Pour prévenir la constipation, il convient de s’hydrater régulièrement, d’adopter une alimentation riche en fibres et de faire de l’exercice pendant au moins 30 minutes.

27 %. C’est le taux de femmes qui vont s’abstenir de manger pendant les fêtes de fin d’année à cause de la constipation, à savoir une diminution de la fréquence des selles associée à une difficulté pour les évacuer. Ce chiffre a été révélé par une enquête réalisée par l’Ipsos pour la marque Hépar et menée auprès de 2.169 femmes. D’après les résultats du sondage, 22 % des femmes interrogées souffrent occasionnellement de ce trouble du transit, 44 % doivent régulièrement faire face à une constipation et 34 % la vivent de façon chronique. Les personnes sondées ont révélé qu’elles ne parvenaient pas à surmonter la gêne liée à ce trouble du transit. Et pour cause, seulement 24 % des femmes osent consulter et en discuter avec leur médecin.

Quels sont les facteurs de risques de la constipation chez les femmes ?

Plusieurs facteurs peuvent favoriser la survenue d’une constipation, qui provoque des crampes, des ballonnements et une sensation d’inconfort au niveau du ventre. "Dans 46 % des cas", le stress serait à l’origine de ce trouble du transit, selon 23 % des personnes interrogées. La faible consommation de fibres (35%), le manque d’hydratation (29 %) et le manque d’activité physique (27 %) font également parti des causes de la constipation évoquées par les femmes. La grossesse est aussi associée à un risque de problème de transit élevé car les femmes enceintes souffrent, en général, de changements hormonaux et physiques.

Les conséquences de la constipation

Le sondage met en avant les différentes répercussions de la constipation sur la vie quotidienne des femmes. 20 % d’entre elles ont déclaré ne pas arriver à se concentrer sur autre chose que leur état lorsque ce trouble survient. Plus d’une femme sur cinq ont affirmé qu’elles préféraient choisir des tenues confortables en cas de constipation pour être plus à l’aise.



Ce problème de transit a aussi un impact sur la vie amoureuse et professionnelle des femmes. 28 % d’entre elles ont avoué qu’elles ne se sentaient pas désirables et 34 % ont déclaré qu’elles étaient angoissées à l’idée d’aller aux toilettes au travail. Ces dernières veulent avoir "accès à des informations sur les solutions possibles" et "des astuces et conseils pratiques" pour gérer au mieux leurs crises.